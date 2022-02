Star Trek – Jean-Luc Picard écrit son autobiographie - IDBOOX

La star de Star Trek, le capitaine Jean-Luc Picard, sort son autobiographie chez Ynnis Edition.

Star Trek Autobiographie de Jean-Luc Picard est une vraie petite pépite. Sous ce nom français se cache un des capitaines les plus emblématiques de la franchise Star Trek.

Il officie aux commandes de l’Enterprise dans la série Star Trek : La nouvelle Génération, puis Star Trek : Picard et quatre films. Il a mainte fois sauvé la fédération au cours de sa carrière et il fallait bien une autobiographie pour lui rendre hommage.

On vous rassure Jean-Luc Picard est un personnage de fiction interprété par Patrick Stewart mais son personnage est tellement complexe, riche et développé dans la série qu’on pourrait s’y méprendre s’il n’était né en 2035.

Star Trek – Quand Jean-Luc Picard se raconte

Ce livre est traité comme une vraie autobiographie. On découvre l’enfance du petit Jean-Luc puis son entrée et son ascension à l’académie de Starfleet avant de devenir le fameux capitaine Picard.

Le livre relate ensuite les grands moments de sa carrière comme son passage en cour martiale, sa capture par les Cardassiens ou son assimilation par les Borgs. Le livre contient des extraits de sa correspondance privée et de son journal de capitaine de bord.

Une section avec des photos en couleurs à différentes périodes de sa vie rend encore plus crédible cette autobiographie.

Ce livre se lit comme un roman et c’est passionnant que vous soyez un fan de Star Trek ou non. En plus, c’est bien écrit. On ne vous le cache pas, si vous êtes ce sera encore plus savoureux.

Vous découvrirez ce héros sous un angle nouveau et l’évocation de sa carrière vous remémorera la série. D’ailleurs, on n’a qu’une envie c’est revoir Star Trek : La nouvelle Génération dès les premières pages.

Une autobiographie de Jean-Luc Picard validée par Starfleet.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter ce livre.

Envie de lire ? Consultez notre rubrique et nos chroniques ici