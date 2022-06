Star Wars La Revue – 208 pages de dossiers, d’infos et de photos à dévorer

On croit tout savoir et avoir déjà tout vu sur Star Wars jusqu’à ce qu’on tombe sur Star Wars La Revue éditée chez Huginn & Muninn.

Star Wars La Revue est conçue comme un Mook. Pour mémoire, un Mook est une publication périodique hybride entre le magazine et le livre illustré à ne pas confondre avec les Mooc (Massive Open Online Course).

Star Wars – Une revue aussi belle que riche

Revenons à notre revue Star Wars. Ce format permet d’aborder des thèmes divers et variés comme dans un magazine mais avec la qualité de mise en page d’un livre.

Dans ce cas précis on pourrait même parler de beau-livre puisque la réalisation est splendide avec des tonnes de photos, de dessins et d’illustrations. L’ensemble est mis en valeur avec une maquette claire et agréable.

Mais le plus important reste le contenu. Il ne nous déçoit pas. Il s’avère à la hauteur de cet emballage. La revue aborde tous les thèmes de l’univers Star Wars : films, séries, livres, romans, figurines, etc. C’est riche, très riche à l’image de la Saga.

On y trouve des dossiers, des entretiens, des portraits de personnages, des analyses, des reportages, des documents d’archives et même une nouvelle. Les textes comme les illustrations sont de grande qualité. C’est 208 pages de bonheur et surtout une mine d’informations.

On feuillette les pages, on lit les articles avec les yeux écarquillés devant les photos, dessins, croquis et autres illustrations. On va, on revient. Nous vous l’assurons, vous ne lâcherez pas cette revue.

Star Wars La Revue – Un contenu plein de surprises

C’est d’autant plus vrai que les auteurs prennent des angles originaux pour nous faire découvrir ou redécouvrir Star Wars. On vous donne un aperçu de ce que vous trouverez dans ce numéro 1.

On commence par des dossiers sur Star Wars et le Japon, Dark Vador ou Palpatine avec la question de savoir Pourquoi sont-ils si méchants ? Le dossier sur Palpatine est génial avec de nombreuses images d’archives. On poursuit avec des entretiens avec Doug Chang ou Irvin Kershner.

Vous pouvez ensuite vous évader avec la nouvelle inédite en français des romans de La Haute République : Partir ensemble. Cette revue propose également de nombreux documents d’archive dont les coulisses de Lucaswood.

Parmi nos contenus préférés, on citera le portrait de Greedo abattu par Han Solo dans la Cantina de Mos Eisley, un bestiaire très documenté sur les créatures mythiques de la saga et pour finir un dossier sur les figurines Star Wars.

Bref, vous l’aurez compris Star Wars La Revue N°1 est un incontournable si vous êtes fans de Star Wars par son contenu et sa qualité.

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez sur ce lien