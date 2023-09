Tant que fleuriront les citronniers, un roman bouleversant

Le roman bouleversant de Zoulfa Katouh est disponible en version française, édité par Nathan.

Tant que Fleuriront les citronniers, est un roman documenté, pour lequel l’autrice a fait de nombreuses recherches.

Si celui-ci est bien une fiction, il en ressort une réalité fracassante. C’est avant tout une histoire sur la vie humaine, sur la difficulté de quitter son pays en pleine rébellion, sur la difficulté à se (re)construire.

« Tant que fleuriront les citronniers » propose un récit puissant, incroyablement déchirant (on reste vague pour éviter de divulgâcher les différents retournements de situations !).

Salama est un personnage terriblement humain avec ses forces et ses faiblesses, ses peurs et ses rêves. Et Layla !

Malgré l’omniprésence de la mort, de la violence – et la tristesse qui ressort régulièrement des pages, l’histoire est également poétique et pleine d’espoir.

La relation entre les personnages (Salama, Layla, Kenan… et Khawf d’une certaine façon) est l’une des façons de l’autrice de montrer l’amour.

Leur amour, mais aussi celui pour leur pays, et l’espoir qu’ils entretiennent pour un avenir meilleur en Syrie : tout est très bien amené, sans être expliqué de manière scolaire ou manichéenne.

Bien que « Tant que fleuriront les citronniers » soit catégorisés young adult, ne vous laissez pas avoir : il s’agit avant tout d’une lecture révélatrice, éducatrice, que tout le monde peut – et devrait – lire.

Résumé éditeur :

Salama Kassab, 18 ans, avait la vie devant elle, quand la révolution a commencé en Syrie et quand les combats lui ont tout pris : sa famille et son avenir de pharmacienne. Il ne lui reste plus que Layla, sa belle-sœur enceinte, et la conviction de pouvoir aider son pays grâce à son travail bénévole à l’hôpital. Mais Salama est tiraillée entre l’envie de se rendre utile et celle de mettre Layla à l’abri. Au moment où elle se résigne finalement à fuir la Syrie, la rencontre d’un jeune militant plein d’espoir va tout remettre en cause.

Avertissements : mort, violence, violence sexuelle, deuil, stress post-traumatique.

