Tengu Hunters Brothers – La chasse aux démons est ouverte

Tengu Hunters Brothers est la nouvelle série publiée chez Kazoku, la division manga de Michel Lafon.

Tengu Hunters Brothers est un manga sur le thème Yokai. On y retrouve des monstres et des combattants plein de courage et d’idéaux.

Nous avons pu lire le tome 1 et le tome 2 sortis simultanément. L’histoire met en lumière trois frères qui vivent au pied d’une montagne. Mamoru Yamaemori est l’ainé. C’est un gardien. Il a suivi une longue et terrible initiation pendant toute son enfance.

Il a été forcé d’ingurgiter une mixture qui décuple sa force pour combattre les tengus. Ces êtres maléfiques infestent la forêt et se repaissent des villageois. Mamoru a fait le serment de tous les exterminer et de protéger ses frères.

Tout son univers s’effondre après un combat acharné. Il en ressort blessé mais aussi métamorphosé. Il peut se transformer en tengu. Il est tiraillé entre son humanité et ses pulsions démoniques.

Tengu Hunters Brothers – Un héros tiraillé entre le bien et le mal

Tengu Hunters Brothers fait la part belle à l’action et aux combats tout en martelant les valeurs de la famille et du sacrifice. Le premier tome nous fait découvrir les personnages principaux et pose le décor.

L’histoire devient moins simpliste dans le deuxième tome. D’autres membres de l’ordre des gardiens apparaissent et leurs intentions sont loin d’être claires. De nouveaux Tengus plus évolués à l’apparence humain entrent aussi en jeu.

Cette évolution laisse présager une intrigue plus complexe et encore plus mouvementée. La limite entre le bien et le mal n’est pas toujours aussi évidente.

Les dessins de Shinta Harekawa sont d’une grande force. On sent le basculement lorsque Mamoru se transforme en Tengu. Les pages deviennent plus sombres avec un maximum d’encrage pour laisser transparaître son âme noire. L’intensité des combats et le dramatique des scènes sont palpables. Les dessins sont splendides.

Tengu Hunters Brothers est un nouveau manga à suivre de près.

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le tome 1.

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le tome 2.

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités