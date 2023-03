The Croaking – Un Webtoon qui vous donnera des ailes

The Croaking est un nouveau transfuge du monde des Webtoon sur papier. Ce fantastique-drama de Megan Grey est publié chez Kotoon Editions.

Ce premier volume de The Croaking regroupe les 25 premiers épisodes de la série. The Croaking se déroule dans un univers dystopique où tous les protagonistes ont des ailes. Cette particularité apporte une touche d’originalité à cette intrigue adolescente.

Les protagonistes de l’histoire rejoignent une académie militaire pour apprendre à se battre et à se servir de leurs ailes. Cela fait un peu penser à Starship Troopers avec le côté trash en moins.

The Croaking – Un webtoon pour se sentir pousser des ailes ?

On retrouve tous les ingrédients d’une saga pensée pour les ados avec des héros qui se cherchent, des secrets, des trahisons, une enquête et une romance. Le cocktail est réussi même si l’ensemble manque un peu de punch.

Ce sentiment est sans doute dû au style graphique épuré. Il se concentre sur les gros plans des personnages et leurs abdos. Les plans larges se font rares. Il manque un petit quelque chose pour vraiment planter le décor et se sentir pousser des ailes.

On se prend quand même au jeu. L’intrigue va en s’accélérant et on a envie de savoir ce qui se cache derrière cette mystérieuse école. Ce webtoon papier contient également une interview de l’auteure et une image inédite des héros.

De quoi parle The Croaking ?

Au Perchoir, un faux pas et vous risquez de vous bruler les ailes…

Après une guerre civile dévastatrice, les derniers membres de la civilisation des Avians – des humains dotés d’ailes d’oiseaux – se sont établis sur la seule île encore habitable. Depuis lors, les Corbeaux, qui ont déclenché cette guerre fratricide, sont mis au ban de la communauté au contraire des Aigles qui constituent l’élite de cette nouvelle société.

Dans ce contexte, Scra est accepté à l’académie militaire la plus prestigieuse du monde, le Perchoir. C’est le premier Corbeau à y être admis. Entre les tests de vol, les cours et les meurtres, Scra et ses camarades, Ky et Ree, doivent s’unir pour démêler les secrets qui entourent son admission.

Leur enquête les mènera à s’interroger sur la guerre des Corbeaux, responsable de la chute de leur civilisation, et sur l’existence d’une super arme appelée The Croaking.