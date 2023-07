The Gray Man La cible – Un thriller palpitant et d’actualité

The Gray Man La cible est la suite du roman à succès de Mark Greanay qui a inspiré le film de Netflix. Il peut être lu indépendamment du premier tome.

The Gray Man – La cible est édité par l’Archipel. Accrochez-vous parce que cette histoire haletante ne vous laissera pas une seconde de répit. On pourrait comparer Gray Man à Jason Bourne mais il a une personnalité complexe qui le rend encore plus intéressant. Il oscille entre Jason Bourne et Jack Ryan.

Ca n’est pas un hasard puisque Mark Greanay a co-écrit avec Tom Clancy des aventures Jack Ryan. Ce deuxième opus est un thriller bourré d’action mais il surfe aussi sur l’actualité géopolitique avec un petit côté espionnage. C’est un mélange explosif.

The Gray Man – Mieux que le film Netflix

Le Gray Man est un ancien agent de la CIA. Lâché par l’agence gouvernementale, il est devenu un redoutable tueur à gages. Le problème est qu’il a une conscience. Cela va grandement compliquer sa nouvelle mission qui va l’envoyer en Afrique.

Dans le même temps, la CIA lui a mis une cible sur le dos mais rien n’est impossible pour le Gray Man.

The Gray Man – La cible est captivant à double titre. Au-delà de l’action, ce roman nous laisse entrevoir l’interventionnisme russe et accessoirement chinois en Afrique pour déstabiliser certains pays et mettre la main sur leurs richesses.

Lisez ce Supense haletant, vous ne le regretterez pas. On attend la suite avec impatience.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour acheter le tome 2.

Suivez ce lien ou ce lien pour acheter le tome 1.

Le résumé de The Gray Man La cible

Il y a quatre ans, Court Gentry a été lâché par les siens. Depuis, cet ancien agent de la CIA vit dans l’ombre. Devenu tueur à gages, il est désormais connu sous le nom de Gray Man.

Aujourd’hui, son nouveau commanditaire russe veut qu’il abatte un président africain. Mais un ” vieil ami ” des forces spéciales qu’il croyait mort reprend contact avec lui. Et lui ordonne de livrer vivant le dictateur aux autorités américaines.

Gray Man se retrouve pris entre deux feux. Quoi qu’il fasse, il mécontentera l’un des deux camps. Et il le paiera au prix fort.

Aujourd’hui, la cible c’est lui.

Envie de Lire ? Trouvez des Idées BOOX dans notre rubrique ici

Suivez toute l’actualité de IDBOOX sur Google Actualités