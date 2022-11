Un livre pour tout savoir sur James Cameron avant la sortie d’Avatar 2

A quelques semaines de la sortie d’Avatar 2, le livre Les Avatars de James Cameron décrypte en profondeur ce personnage hors normes et sa carrière.

Si vous pensiez tout savoir sur James Cameron, le livre Les Avatars de James Cameron de Stéphanie Chaptal va vous prouver le contraire. Titanic, Aliens, Avatar, la carrière de James Cameron ne se résume pas à ses films.

Cet ouvrage édité chez Ynnis nous donne une vision plus large de ce grand homme du 7éme art. L’ouvrage est astucieusement découpé en chapitres qui ne se bornent pas à retracer sa carrière et ses films.

Ce portrait richement documenté et illustré est plus intime. On découvre ainsi au fil des pages son entourage, l’influence de ses différentes épouses dans sa carrière, ses acteurs fétiches, sa fascination pour le thème de l’apocalypse, le fantasme de la femme forte ou encore ses autres casquettes de scénariste et producteur.

James Cameron – L’itinéraire d’un auteur hors norme

Cet itinéraire d’un auteur hors norme remet également en lumière quelques pans oubliés de sa carrière. On oublie par exemple qu’avant de nous offrir des chefs-d’œuvre comme Abyss, James Cameron a commis de vrais nanars comme Piranha 2.

On lui doit aussi quelques pépites en tant que scénariste comme Strange Days qui n’a malheureusement pas eu le succès qu’il méritait.

Certains de ses films iconiques comme Abyss, Titanic ou Avatar bénéficient d’un traitement plus en profondeur avec des anecdotes sur leur conception et les tournages. On s’aperçoit vite que travailler avec James Cameron est un honneur mais qu’il faut savoir donner de sa personne.

Ne vous inquiétez pas le livre se conclut par un chapitre complet sur Avatar 2 : La voie de l’eau et son avenir. Les Avatars de James Cameron est un livre riche et passionnant à l’image du personnage.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour l’acheter.

Trouvez d’autres Idées Boox dans notre rubrique ici