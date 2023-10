Une vie à écrire – 20 témoignages de personnalités sur l’écriture

Gaël Faye, Marc Lévy, Sophie Marceau, Stéphane Bern et 16 autres grandes personnalités sont réunis dans Une vie à écrire.

Une vie à écrire n’est pas un livre comme les autres. C’est un ouvrage solidaire en faveur des associations Le labo des histoires et #StopIlletrisme.

Dans ce recueil, les personnalités se racontent sous le prisme de l’écriture. Ils évoquent leur pratique de l’écriture, la place qu’elle prend dans leur vie, comment ils sont venus à l’écriture et à se faire lire, à s’épanouir.

“Une vie à écrire” ( le cherche midi) est un livre riche et émouvant dans lequel on apprend des tas de choses inspirantes.

On y découvre par exemple, que Douglas Kennedy estime que « l’écriture est un art mais aussi un métier ». Julien Bry confie : « Plus j’écrivais, plus ces mots résonnaient, plus ils me raisonnaient ». Pour Valeria Milewsky « l’exigence est de tenir parole et de rendre parole ». Marc Levy explique que pour lui, « l’écriture est une plongée en apnée ».

Ce livre est non seulement intéressant, mais en l’achetant vous réalisez une bonne action. Le droit d’auteur et les bénéfices réalisés par l’éditeur sont intégralement reversés aux associations mentionnées plus haut.

