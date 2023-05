Villageois LVL 999 – Un manga au niveau maximum

Villageois LVL 999 est le nouveau manga publié chez Mana Books. Attention les héros n’ont qu’à bien se tenir, les villageois se rebellent.

Le manga Villageois LVL 999 mélange les codes. Les personnages évoluent dans un Japon postapocalyptique réel avec un pointe de Fantasy et les règles des jeux vidéo.

Quand les codes des jeux de rôle s’invitent dans le réel

Le pays s’est transformé en une terre où pullulent les monstres et les démons. La population est divisée en différentes castes : héros, guerriers, magiciens, sages ou villageois.

Chaque rôle est défini à la naissance. Seuls certaines classes ont le droit de combattre les monstres pour augmenter leur expérience et gagner de l’argent. Un jeune homme va bouleverser cet ordre établi.

Koji Kagami est un villageois. Par essence, cette caste n’est pas faite pour se battre. Ils sont destinés à devenir boulanger, charpentier ou fermier. Ils sont censés avoir le level le plus faible mais celui de Kagami atteint le niveau 999. Sa force et sa vaillance provoquent l’incrédulité et l’incompréhension de tous les héros.

Il va faire la rencontre d’Alice une enfant démone. Au lieu de la tuer, il décide de la protéger. Ensemble, ils vont œuvrer pour un monde meilleur.

Un manga avec des messages

Villageois LVL 999 est une quête épique pleine de bons sentiments qui ne mise pas tous sur les combats. La relation entre Kagami et Alice est très importante et de nombreux mystères planent sur les deux personnages comme sur cet univers.

Une question par exemple reste en suspens. Pourquoi des pièces de monnaies tombent des monstres quand ils sont vaincus ? Même le héros ne comprend pas.

Au-delà du côté décalé, Villageois LVL 999 véhicule le message que rien n’est impossible. Personne n’est enfermé dans sa condition ou dans le rôle qu’on lui a attribué. Kagami a décidé de son destin.

Le manga aborde aussi la haine de la différence. Villageois LVL 999 est un manga loin d’être basique. On prend un réel plaisir à suivre les aventures de Kagami et Alice. On a dévoré les Tomes 1 et 2 d’une seule traite.

