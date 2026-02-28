Critique livre – Les Disparues, un voyage sans retour

Journaliste-présentatrice et rédactrice en cheffe sur la chaîne de télévision américaine CBS, Jessie Garcia nous emmène dans un périple haletant.
Avec « Les Disparues », publié chez City Éditions, l’auteure signe un thriller rempli de rebondissements. L’histoire débute par un voyage. Au commencement, Stéphanie et Jasmine n’auraient pourtant jamais dû se rencontrer.
Directrice de l’information d’une grande chaîne de télé, Stéphanie effectue un déplacement pour se rendre à un congrès professionnel. De son côté, Jasmine, serveuse dans un bar, tente d’oublier, et surtout de fuir, une relation abusive.
Les deux femmes ne se connaissent pas et elles ont simplement réservé des places dans le même avion. Quelques jours après l’atterrissage, Stéphanie et Jasmine envoient des messages à leurs cercles d’amis. Toutes les deux expriment une chose identique : elles sont tombées amoureuses d’un bel inconnu, nommé Trent McCarthy, avec qui elles entretiennent une liaison intense et passionnée.
Mais soudain, le silence se fait. Plus aucun signe de vie de Stéphanie et Jasmine qui sont officiellement portées disparues. Qui est l’homme possessif et séducteur qu’elles décrivaient dans leurs WhatsApp ou sms ? Qu’a-t-il fait à Stéphanie et Jasmine ? Dans une de ses missives,
Stéphanie indique : « Le pire était arrivé une nuit. Il avait plaqué un oreiller sur mon visage. Je l’avais entendu rire au moment où j’avais commencé à me débattre… » Et si Stéphanie et Jasmine s’en étaient pris à Trent pour se défendre ?
Dans tous les cas, il est peut-être déjà trop tard…
Pourquoi lire les Disparues ?
Grâce à la maîtrise de son récit et une écriture très efficace, Jessie Garcia réussit un roman rythmé, étonnant et agréable à la lecture.
Ce voyage littéraire se déroule dans un climat mystérieux où les surprises s’accumulent. Le style est vif, précis et nullement prétentieux.
Dans « Les disparues », l’intrigue ne baisse jamais d’un iota. Embarquez sans ceinture de sécurité dans la lecture de cet excellent livre où les mensonges, les secrets et les soupçons forment un ensemble palpitant. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
Envie de lire ? Découvrez d’autres chroniques ici.