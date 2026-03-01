Deux livres pour faire de l’apprentissage des enfants un jeu intelligent et amusant

“Je parle comme un grand : A table ” est le premier titre d’une nouvelle collection publiée chez Tourbillon. “Un chat, deux chats, trop de chats” de Rob Hodgson et Jonathan Emmett (Glénat jeunesse) est un livre pop-up pour apprendre à compter.
Voici pourquoi nous vous recommandons ces deux albums pour les petits. Le premier s’adresse aux enfants dès l’âge de 2 ans. Le second plaira aux curieux dès l’âge de 4 ans.
Je parle comme un grand : A table
Conçu avec une orthophoniste, cet album est l’outil idéal pour transformer les moments du repas en un apprentissage ludique, aidant les tout-petits à passer avec confiance des mots simples à leurs premières phrases. Ce premier livre s’intéresse aux repas et à la préparation.
On craque pour les illustrations joyeuses de Carolina Buzio et le petit miroir final, une astuce géniale qui invite l’enfant à devenir acteur de son récit tout en se préparant sereinement pour l’école. Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
Un chat, deux chats trop ce chats…
Ce livre animé transforme l’apprentissage du comptage en une partie de cache-cache irrésistible. Chaque volet soulevé réserve une surprise poilue et colorée pour les petits curieux. Ils auront compter jusqu’à 20 !
Ludique et joliment conçu, cet album est parfait pour stimuler le sens de l’observation des enfants tout en s’amusant à débusquer des matous malicieux à chaque page.
Ce livre pop-up est drôle pour apprendre à compter, les illustrations contribuent grandement à la joie d’apprendre. Saurez-vous trouver le nombre de matous cachés, combien sont-ils ? Vous donnez votre langue au chat ? Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
