A nos Élans – L’exposition riche proposée par LaBanque

Jusqu’au 4 février 2024, rendez-vous à LaBanque à Béthune pour une exposition étonnante dédiée à l’art contemporain.

A nos Élans est une expo collective qui emplit l’ancien bâtiment de la Banque de France de la ville.

13 artistes ont investi ce lieu sidérant par son architecture et son atmosphère et ont laissé libre cours à leur imagination.

La plupart des œuvres présentées ont été créées pour l’exposition. Les créations : installations, photos, peinture, sculptures, vidéos, sérigraphies épousent parfaitement l’intérieur de l’édifice.

Du guichet à la salle des coffres en passant par les archives

Le parcours débute dans l’immense salle qui était auparavant la salle des guichets. On y retrouve les œuvres énigmatiques de Pétrel et Roumagnac ainsi que les magnifiques toiles d’Eva Nielsen rendant hommage aux terrils du nord de la France.

Suivent au fond du plateau l’installation de Nicolas Boulard et celle de Smith nimbé de rose, de vert et de bleu.

Lola Gonzalez nous invite à converser dans une langue qui n’existe pas. Bastien Mignot est quant à lui présenté dans les serres de monnaie. L’endroit où la Banque de France entreposait les liquidités.

On descend ensuite au sous-sol. Le visiteur pénètre presque dans le noir dans la salle des coffres à la rencontre de planétarium de Mathias Schweizer et des archives. Celui-ci côtoie les œuvres de Bastien Mignotet et les photographies poignantes sur les flux migratoires de Samuel Gratacap.

On grimpe ensuite par l’escalier d’honneur dans les appartements de Monsieur le Directeur. On vit alors un moment suspendu dans le temps avec les œuvres de Pierre Creton, Axelle Grégoire et Léa Habourdin, Mathilde Girard…

A nos Élans – une mise en commun

L’exposition A nos Élans, n’est pas juste une mise en regard des arcanes de la Banque de France avec des œuvres d’art contemporain. Les artistes raisonnent les uns avec les autres. Ils proposent aux visiteurs (chacun avec leur medium) une réflexion entre réel et fiction, une autre façon de penser, abordant des thèmes comme l’écologie, la sororité, la politique, les identités et les différences.

Au final, cette déambulation à LaBanque renvoie des messages forts. Chacun s’imprégnera de ceux-ci comme il l’entend transmettant à tous, un élan pour avancer toujours plus loin.

