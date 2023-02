Avant l’orage – L’exposition coup de tonnerre à la Bourse de Commerce

Avant l’orage est la nouvelle exposition présentée à la Bourse de Commerce. Jusqu’au 11 septembre vous avez rendez-vous avec une quinzaine d’artistes qui ne font pas que parler de la pluie et du beau temps.

L’expo Avant l’orage invite à un cheminement à travers des installations et des œuvres de la collection Pinault — emblématiques pour certaines, inédites pour d’autres — d’artistes qui métamorphosent tous les espaces du musée.

Cette promenade dans une forêt artistique atypique agit comme un coup de tonnerre, mettant en émoi nos sens et allumant tous nos warnings.

Les multiples saisons d’Avant l’orage

Cette exposition monumentale par les œuvres et les concepts présentés est une déambulation entre ombre et lumière, entre le printemps, l’automne, l’été, l’hiver, et toutes les saisons qu’on voudrait imaginer.

Nous sommes accueillis par une magnifique toile de Frank Bowling avec Texas Louise aux couleurs acidulées.

Frank Bowling

Tacita Dean

Puis on entre dans la rotonde mythique de la Bourse de commerce à la rencontre de Tropeaolum de Danh Vo. C’est un bouquet de promenade composé de capucines, de sculptures, de photos mais surtout par des troncs géants victimes des intempéries. Des morceaux de bois issus des forêts durables de Craig McNamara, et appartenant à l’artiste, composent aussi cette installation.

Proche de la terre et de la nature, l’artiste nous raconte son histoire et nous incite à raconter la nôtre. On comprend alors que rien ne meurt jamais vraiment.

Danh Vo

Un cheminement entre ombre et lumière

Edith Dekyndt investit quant à elle les vitrines historiques du bâtiment. On part alors à la rencontre des « scènes », à la fois silencieuses et vivantes, immobiles et animées où le temps est suspendu.



On s’arrête un instant devant l’écritoire si émouvant de Benoît Piéron qui converse à merveille avec le cliché de Felix Gonzalez-Torrez.



En galerie 2 on pénètre dans l’antre de Diana Thater (figure majeure de l’art vidéo) qui elle aussi converse avec Tacita Dean.



A l’étage on s’immerge dans l’aquarium d’Hicham Barrada (ci-dessus). On fait la connaissance de “Waterfall”, un paysage sonore et animé qui surgit de la veste de Robert Gober, nous mettant au centre du dispositif.

Avant l’orage la nouvelle expo de La Bourse de Commerce débute le 8 on vous en parle bientôt sur https://t.co/wj5XOlXDL9 #exposition pic.twitter.com/vDtWoApys7 — IDBOOX (@IDBOOX) February 7, 2023

Anicka Yi explore quant à elle les porosités entre le vivant et l’artificiel. “Elysia Chlorotica” intrigue, interroge avec un paysage mutant de cocons d’algues accouchant d’insectes mécaniques. (Photo d’ouverture).

Impossible de parler de toutes les œuvres présentées pour Avant l’orage. Vous l’aurez compris nous avons fait le choix de faire des focus sur certaines d’entre elles sans pour autant oublier les artistes (tous cités en fin d’article) qui métamorphosent l’espace faisant appel à nos sens, notre prise de conscience sur le dérèglement climatique, aux exigences de la terre, tout en montrant la voie vers un autre chemin, pour sortir, peut-être, de l’œil du cyclone….



LUCAS ARRUDA . HICHAM BERRADA . DINEO SESHEE BOPAPE . FRANK BOWLING . JUDY CHICAGO. TACITA DEAN. JONATHAS DE ANDRADE. ROBERT GOBER. DOMINIQUE GONZALEZ-FOERSTER. FELIX GONZALEZ-TORRES. PIERRE HUYGHE. BENOIT PIÉRON. DINEO SESHEE BOPAPE. DANIEL STEEGMANN MANGRANÉ. ALINA SZAPOCZNIKOW. DIANA THATER. THU VAN TRAN. CY TWOMBLY. DANH VO. ANICKA YI.

Daniel Steegman Mangrané

Benoît Piéron