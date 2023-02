Microsoft intègre ChatGPT dans Bing – Comment y accéder ?

Microsoft saute le pas et intègre ChatGPT à son moteur Bing et à son navigateur Edge. Comment utiliser Bing ChatGPT ?

La course aux moteurs de recherche boostés à l’intelligence artificielle est lancée. La popularité et l’efficacité de ChatGPT est en train de bouleverser le web et notre quotidien.

Bing et ChatGPT – Une nouvelle révolution est en marche

Devant cette nouvelle vague, les géants de la toile n’ont pas tardé à réagir. Microsoft a tout de suite flairé le potentiel de cette intelligence artificielle conversationnelle. Satya Nadella a annoncé le 08/02/2023 l’intégration de ChatGPT dans son moteur de recherche Bing et dans son navigateur Edge.

La firme de Redmond en profite aussi pour investir 10 milliards de dollars dans OpenAI l’entreprisse à but non lucratif à l’origine de ChatGPT.

Grâce aux formidables possibilités de cette IA, le CEO de Microsoft, compte bien bousculer l’hégémonie de Google et transformer notre façon d’effectuer des recherches.

Une nouvelle façon de consommer internet

Bing va utiliser une version améliorée de ChatGPT qui va construire ses réponses à partir de tout ce qu’elle trouve sur internet. Il ne s’agit plus de mettre en avant des contenus rédigés par des sites mais des réponses façonnées sur mesure en fonction de vos questions.

Celles-ci sont toujours basées sur ce qui a été publié mais condensées et reformulées. Pour ne pas signer la mort des médias web tout de suite, l’IA cite toute de même les sources où elle a été puiser son inspiration.

Comment accéder à Bing gonflé à l’IA ?

Pour le moment, Bing GPT est uniquement consultable en mode preview. Il faut se rendre sur ce lien et cliquer sur le bouton bleu en dessous du moteur de recherche classique pour essayer le Nouveau Bing.

Pour le moment l’IA est encore en sommeil. Elle n’est pas pleinement opérationnelle. Il faut s’inscrire à une liste d’attente. Un mail vous sera envoyé pour vous inviter à l’avènement de l’IA Bing.

Vous pouvez néanmoins voir ce qui vous attend grâce à des exemples de questions prédéfinies. Comme pour ChatGPT plus les questions sont précises et plus vous aurez de chance d’avoir une réponse adaptée à vos attentes.

Les thèmes abordés sont variés. Vous pouvez lui demander de créer un menu en trois plats avec un gâteau au chocolat en dessert, de vous donner des idées d’activités artistiques avec votre enfant, d’écrire pour vous un poème pour la Saint Valentin, de vous aider à faire du sport, etc.

Vous pouvez même lui demander d’écrire une histoire ou un quizz sur mesure. La créativité à moindre effort a de beaux jours devant elle. Bref, vous l’aurez compris les possibilités sont infinies.

Quelle forme va prendre le nouveau Bing alimenté par IA ?

Microsoft nous donne des exemples. L’objectif est de limiter le nombre d’options pour vous en fournir une qui vous correspondra parfaitement sans avoir besoin de fouiller parmi tous les sites.

La page est divisée en deux. A gauche vous avez des réponses qui pourraient ressembler aux résultats fournis par un moteur classique. Vous avez accès quelques choix pertinents soigneusement mis en avant. Il faut scroller pour découvrir les résultats de recherches comme à l’ancienne.

A droite en haut de la page, l’IA vous a concocté une réponse rédigée et construite d’après ce qu’elle a trouvé sur la toile.

Comme cette IA a des limites et que le droit d’auteur va poser question ses sources sont mentionnées dans un menu déroulant (pas forcément très visible). Comment sont-elles choisies c’est une autre histoire ? Microsoft parle de sources fiables.

Vous pouvez pousser l’expérience encore plus loin en poursuivant en mode Chat. C’est-à-dire en conversant avec l’IA Bing. Vous pouvez poser d’autres questions sur le même thème pour affiner les réponses ou passer à autre chose.

Voilà vous avez maintenant toutes les raisons de lancer Bing et de ressortir Edge du placard.

Attention, Google est en embuscade. Le géant a déjà annoncé Bard sa propre version de ChatGPT.