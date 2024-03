Découverte de l’exposition Jean Hélion – Photos et vidéo

Le Musée d’Art Moderne de Paris propose une exposition extraordinaire intitulée Jean Hélion, la prose du monde.

Jusqu’au 18 août 2024, partez à la découverte ou à la redécouverte des œuvres de Jean Hélion. Abstraction, figuratif, transmission, dialogue avec l’autre, Hélion nous invite à regarder autour de nous.

Jean Hélion, une vie à peindre

Jean Hélion (1904 – 1987) est né à Paris. Dès son plus jeune âge, il s’intéresse à l’art.

En 1929, il se lie à Théo van Doesburg et Piet Mondrian, s’oriente vers l’abstraction géométrique et participe à plusieurs collectifs. Ami de Calder, Arp et de Giacometti, il est également proche de Max Ernst, de Marcel Duchamp…

À partir de 1934, Jean Hélion s’installe aux États-Unis où il se lie d’amitié avec Marcel Duchamp. Il devient l’un des acteurs les plus importants de l’abstraction et une figure éminente de la vie artistique américaine, conseiller auprès de grands collectionneurs.



Fidèle à son intuition, Jean Hélion se détourne alors de l’abstraction en 1939 au moment où celle-ci commence à s’imposer sur la scène internationale, pour s’intéresser davantage à la figure humaine et « au réel ».



Interrompant sa carrière de peintre, Hélion s’engage pendant la guerre aux côtés de l’armée française, il est fait prisonnier en 1940. Le récit de son évasion They Shall Not Have Me, deviendra un best-seller.



De retour à Paris en 1946, marié à Pegeen Vail (fille de Peggy Guggenheim). Il peine à trouver sa place sur la scène parisienne. Malgré tout, il réinvente la figuration en abordant différents styles et nombreux sujets.



À la fin de sa vie, perdant progressivement la vue, son œuvre entremêle volontairement les motifs qui l’ont hanté depuis toujours. Sa peinture oscille entre dérision et gravité.

Le peintre qui réinvente les styles

Ce qui frappe dans le parcours de l’exposition proposé par le MAM, c’est la façon dont Jean Hélion progresse dans sa création.

S’il est l’un des peintres à l’origine de l’art abstrait, il n’hésite pas à se réinventer et à inventer ses styles et ses sujets. Il n’hésite pas non plus à passer au figuratif, alors que l’abstrait motive au plus haut point les amateurs.



On admire notamment sa capacité à reproduire plusieurs versions de ses œuvres, la mise en couleur explose ou devient sage. Ses personnages s’estompent ou se font plus présents. Il arrive par cet exercice, à ne jamais nous montrer exactement la même chose, tout en conservant une scène unique.



On adore aussi la façon dont il peint les objets (parapluies, chaises, chapeaux et autres accessoires du quotidien). On aime également, et on reste fasciné devant sa manière de plonger dans le figuratif de manière si personnel.



Et puis la cécité, le pousse à transmettre toujours plus, à se montrer comme il se « voit » et à utiliser des couleurs franches et sans détour.

On prend alors toute la mesure du propos de l’artiste. “La peinture a quelque chose à dire et surtout beaucoup à nous faire dire”.

Hélion défie les conventions, s’évade et nous prend par la main pour voir la vie et les « petites choses du quotidien » sous un autre angle.

Pour lui : « Dessiner n’est pas voir, mais plutôt montrer. C’est révéler. »

Il écrivait aussi : « Je crois que l’œuvre doit éveiller ce public, l’animer, l’intéresser, l’amuser, lui donner plaisir. Je refuse ici comme ailleurs, la contradiction du spirituel et du matériel. »

Jean Hélion – L’abstraction et son dépassement

Jean Hélion, la prose du monde, rend un bel hommage à ces nobles réflexions, sa façon d’Etre de tout son être.

Toute sa vie, Hélion a travaillé, s’est adonné à son art pour effectivement, nous intéresser, nous amuser et nous éveiller !

Tout le reste, vous le vivrez de l’intérieur par la vue et le ressenti, car tous les articles du monde ne suffiront pas à décrire pourquoi Hélion est un génie qui nous touche aux tripes !

