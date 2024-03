France – Marché du jeu vidéo : chiffres clés 2023

Le Syndicat des éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) publie les chiffres du marché du jeu vidéo en France pour l’année 2023, et ils sont historiques !

Malgré l’inflation et la crise, l’industrie du jeu vidéo a atteint un chiffre d’affaires record.



Jeux vidéo – Les chiffres à retenir

1. Dans une année de rebond post-COVID, le marché français a atteint un pic historique à 6,1 milliards d’euros, enregistrant une croissance de près de 10% par rapport à 2022 (lire notre article).



2. L’écosystème console porte le secteur avec un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros. C’est 52% de la valeur totale du marché français.



3. Le marché du jeu vidéo sur les appareils mobiles (smartphones, tablettes) atteint 1,483 milliard d’euros. C’est 24% des parts du marché total.



4. Les jeux sur PC sont en recul à 1,432 milliard d’euros, représentant 24% du marché global.



James Rebours, Président du SELL, commente ces chiffres excellents. Pour lui, c’est « Une dynamique exceptionnelle qui place la France comme l’un des marchés les plus dynamiques en Europe, avec une croissance de près de 10% et une progression depuis 2020 de 9%. Ces chiffres remarquables sont principalement des correctifs à des situations passées atypiques voire anormales. Il faut donc s’attendre à une possible “normalisation“ en 2024. »

Le secteur du Hardware

En outre, le secteur du hardware a enregistré une hausse de 16%, atteignant 1,7 milliard d’euros. Cette croissance traduit la forte demande des consommateurs français pour des équipements à haute valeur technologique.

Elle entraîne également, une progression des ventes d’accessoires. Ils ont généré 559 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Une belle performance qui se traduit par la vente de plus de 6,6 millions d’accessoires dont plus de 590 000 écrans PC gaming.

Le chiffre combiné du hardware et des accessoires s’élève à 2 332 milliards, en hausse de 17% par rapport à 2022.

Du côté du Software

Les ventes de jeux sur PC et console affichent des croissances positives respectives de 6% et 7%.

Une évolution largement contribuée par les ventes de jeux complets dématérialisés qui représentent dans les écosystèmes PC et console de beaux résultats (+55% pour PC et +46% pour console).

En agrégeant l’ensemble des ventes de software, mobile inclus, le chiffre d’affaires atteint 3.7 milliards d’euros, un record historique du marché.

