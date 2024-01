Demain est annulé – L’exposition pour ne plus faire l’autruche

Demain est annulé… De l’art et des regards sur la sobriété, est la nouvelle exposition gratuite proposée par la Fondation EDF jusqu’au 29 septembre 2024.

Qu’on ne se méprenne pas, ici on ne parlera pas de sobriété comme le Dry January ou le Hairy January. C’est la sobriété liée à la fragilité de notre planète dont il est question.

Pour étayer le propos, cette exposition mêle installations d’art contemporain, peinture et tech, vidéos, musique, avis de philosophes et de scientifiques. Cet échange nous montre la voie vers des explorations audacieuses pour un monde durablement vivable.

Demain est annulé – 23 artistes

Le parcours s’étend du rez-de-chaussée à la mezzanine. La déambulation est tantôt onirique, tantôt critique et nous interroge sur notre rapport à la sobriété.

Sans donner de leçons, Demain est annulé questionne le visiteur. Celui-ci trouvera une analyse personnelle sur les actions à mener seul et collectivement pour protéger et se reconnecter à la nature et aux autres.

Parmi les œuvres présentées, on s’arrêtera longuement sur “Zen Garden” de Bianca Argimon.

L’artiste s’inspire des jardins zen et remplace les bonsaïs par des fragments de corps tous droits sortis de la City. Avec cette installation visuelle et sonore, elle nous invite à porter un regard malicieux sur les dérives excessives de notre société.

Rero, nous propose quant à lui un triptyque : « Réparer le futur », « Résiste à ta propre résistance » et… « demain est annulé … ». Les rayures sur les toiles ne sont pas juste là à des fins esthétiques. Elles montrent les écarts de température par rapport aux normales sur plusieurs dizaines d’années.

Avec « Burn Them All » Jordan Roger nous donne l’impression de retomber en enfance. À travers cette céramique immense, il alerte pourtant sur les dérives et la censure et notamment la loi anti-gay votée en Floride.

« Les plantes vertes » de Chloé Bensahel est une autre façon de nous interpeller. La plasticienne utilise la Tech et la fibre dans une tapisserie.

En passant la main, la toile nous répond et s’éclaire. Elle nous ouvre la voie et donne de la voix pour tisser des liens comme les fibres nouent un lien avec la technologie. (voir vidéo ci-dessus).

Il y a bien d’autres appels dans cette exposition, le mieux est de s’y rendre, et peut-être déciderez-vous en sortant, d’arrêter de faire l’autruche !

