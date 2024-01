Pauvres créatures – On a détesté même s’il obtient deux Golden Globes

Nous avons vu en avant-première Pauvres créatures de Yórgos Lánthimos et ce film nous a complétement déconcerté.

Le film Pauvres créatures remporte deux victoires aux Golden Globes dans les catégories Meilleur film (comédie ou comédie musicale) et Meilleure actrice (comédie ou comédie musicale) pour Emma Stone. Il est donc bien parti pour les Oscars.

Pauvres créatures est le genre de film qu’on adore ou qu’on déteste. C’est un long métrage qui sort complétement des sentiers battus. Le jour de la projection presse nous n’étions visiblement pas en phase.

Pauvres créatures – L’histoire de Frankenstein revisitée

Pauvres créatures revisite l’histoire de la créature du Docteur Frankenstein. La créature est d’une rare beauté et le docteur a l’apparence d’un monstre. Il va ramener à la vie Bella. Cette jeune femme a le cerveau d’un enfant dans le corps d’une adulte.

Elle est avide d’apprendre et de découvrir le monde sans se soucier des conventions sociales ou de la moralité. Telle une tornade, elle emporte et détruit tous ceux qui essaient de la suivre. Et nous aussi.

Pauvres Créatures est un conte horrifique. L’histoire est emballée dans des images d’une beauté époustouflantes avec des couleurs à faire pâlir d’envie Tim Burton et Wes Anderson réunis. La réalisation est créative, inventive et splendide sans parler des costumes. Elle aide à masquer la cruauté froide de certaines scènes.

L’histoire se déroule dans un monde imaginaire qui pourrait être un Paris du 19ème siècle avec quelques touches Steampunk. Le docteur joue du scalpel en gros plan avec le naturel d’un boucher et toutes sortes d’animaux hybrides très réalistes se baladent dans sa maison. C’est assez dérangeant.

Une overdose de sensations

Et ce n’est qu’un début. Pauvres Créatures une sorte d’ode à la vie. Le réalisateur déverse sur le spectateur un torrent de sensations visuelles et sonores parfois jusqu’à l’overdose. Si l’environnement visuel est splendide, le fond de l’action est glauque, gore et superfétatoire à bien des moments.

Le réalisateur abuse de certains effets tout au long du film. La caméra passe par moment en mode Fisheye avec une vue déformée comme si le spectateur entrait dans la scène. Vos oreilles seront également mises à rude épreuve lorsque la musique déraille et vous irrite les tympans à grand coup de crissements de violons et autres instruments.

Au final le sentiment qui ressort est celui d’excès et de trop de tout, d’autant plus que le film est très long. Il dure 141 minutes.

Cet article résume un ressenti sur un film qui transpire le “Too much is too much”. Néanmoins, le long-métrage est créatif et aux antipodes des productions actuelles. Emma Stone, Willem Dafoe, Mark Ruffalo, et les autres comédiens sont tous incroyables.

La critique va adorer ce film, le public sera partagé, quant à nous, nous n’étions vraiment pas alignés sur les mêmes planètes ce jour-là. Il faudrait peut-être revoir ce film FOU !

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités