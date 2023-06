Deux dragons géants en origami sur la Place du Panthéon !

C’est une installation magique. Jusqu’au 7 juin passez Place du Panthéon dans le 5e arrondissement de Paris et découvrez les œuvres de Gwendoline Finaz de Villaine.

Dans le cadre du festival Quartier Livre, l’artiste expose en plein air ses dragons géants de verre en origami. A terre, une fresque de 1000 m2 signée de Gwendoline Finaz de Villaine complète l’installation donnant une perspective majestueuse au lieu.



Le thème du festival 2023 est le voyage et la plasticienne réussit un pari technique et artistique extraordinaire avec L’envol du dragon (sculptures) et Le voyage du dragon (fresque encre caviar).

Découverte de la très belle installation Le Voyage du Dragon de Gwendoline Finaz de Villaine située Place du Panthéon à Paris. @QdL05 @Mairie5Paris #expo #culture #Paris pic.twitter.com/DqmxTiQUbo — IDBOOX (@IDBOOX) June 1, 2023

Du Panthéon à la Grande Muraille

L’installation sera démontée le 8 juin, et les œuvres s’envoleront ensuite pour Huang Hua Cheng.

Les dragons en polycarbonate rouge, accompagnés de la fresque, seront installés sur la Grande Muraille de Chine.

Gwendoline Finaz de Villaine et Florence Berthout

L’artiste a vécu en Chine, elle a imaginé cette œuvre comme un « trait d’union entre la France et la Chine ». 2024 c’est aussi l’année du dragon, Le voyage du Dragon a pour but de relier les peuples. Si elle a choisi l’origami c’est aussi pour dire très haut « que l’art doit rester un jeu d’enfant ».

De l’œuvre réelle au virtuel

Pour compléter le dispositif artistique, l’artiste a travaillé avec 2 start-up spécialisées dans le numérique.

Aika va proposer une visite des œuvres dans le Métavers ultra immersive. L’expérience permettra de sentir les parfums, d’écouter les bruits environnants, de découvrir l’environnement.

Celle-ci sera accessible aux chinois qui ne pourront se rendre à la Grande Muraille, via plusieurs musées du pays. Il se murmure aussi qu’un grand musée français pourrait aussi montrer cette expérience dans quelques mois.



Par ailleurs, la plateforme Virtual Street Art proposera prochainement, l’œuvre au format NFT. Chaque collectionneur possédant l’œuvre virtuelle recevra aussi un morceau de la fresque Le voyage du dragon.

Ne loupez pas ce rendez-vous, le travail de Gwendoline Finaz de Villaine est étonnant et monumental !

Gwendoline Finaz de Villaine en compagnie notamment de Florence Berthout Maire du 5e Paris et Lu Shaye (au centre) ambassadeur de Chine en France