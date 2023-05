3 salons du livre gratuits à Paris et région en juin

Le mois de juin se prête parfaitement à la lecture et au choix des bouquins qu’on va emporter avec nous pendant les vacances.

3 salons sont à ne pas manquer au mois de juin 2023. Tous différents, ils n’ont qu’un objectif faire connaitre des auteurs, des livres et donner envie de lire !

Festival Quartier livre

Jusqu’au 7 juin, participez au festival Quartier livre dans le 5e arrondissement. Pour ce moment dédié au livre et à la lecture 200 rendez-vous sont fixés partout dans le quartier ! La 8e édition a pour thème : Voyage, Voyages.

Plus de 100 auteurs seront présents pour venir à votre rencontre. Et ne manquez pas Place du Panthéon l’installation géante de l’artiste Gwendoline Finaz de Villaine !

Salon du livre du Mémorial de la Shoah

Le salon du livre du Mémorial de la Shoah vous donne rendez les 10 et 11 juin. L’entrée est libre. Le temps d’un week-end, de nombreux événements sont programmés dans l’ensemble des espaces du Mémorial : grande librairie à ciel ouvert sur le parvis, rencontres littéraires, signatures, lectures, visite guidée en famille de l’exposition Spirou dans la tourmente de la Shoah, braderie de livres…

Festival du livre d’Issy-Les-Moulineaux

Rendez-vous sur la Place de l’Hôtel de ville le 17 juin pour une grande fête du livre. La littérature contemporaine, jeunesse et BD sont à l’honneur sous le parrainage de Douglas Kennedy.

Au programme des tables rondes, des dédicaces avec plus de 35 auteurs, des jeux pour petits et grands.