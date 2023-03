Dumas à l’écran – L’expo sur Les Trois Mousquetaires et les romans portés au cinéma

Les Trois Mousquetaires – D’Artagnan sera bientôt au cinéma. En marge de cet évènement, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé propose une exposition très intéressante sur l’œuvre globale d’Alexandre Dumas, père et fils portée au cinéma.

De la littérature au cinéma

Dumas à l’écran est une invitation originale, une rétrospective passionnante et riche sur Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte-Cristo, La Tour de Nesle, La Reine Margot … pour le père, La Dame aux camélias pour le fils. Ces titres emblématiques de la littérature française résonnent forcément en chacun de nous.



Depuis que le cinéma existe, les réalisateurs se sont emparés en France et à l’étranger des fantastiques histoires de Dumas : Abel Gance, Patrice, Chéreau, Riccardo Freda, Henri Diamant-Berger, Gregory Ratoff…



Quant aux personnages, ils ont fait rêver les plus grandes stars, Gene Kelly, Jean Marais, Orson Welles, Greta Garbo, Sarah Bernhardt, Lana Turner, Raquel Welch, Jeanne Moreau, Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, John Malkovich, Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons…

Les œuvres de Dumas sont le symbole de l’aventure, de l’amour et de la vie pour des générations entières.

Les Trois Mousquetaires – D’Artagnan – Un pour tous !

L’exposition débute par le vestiaire du film de Martin Bourboulon, au cinéma le 5 Avril. Le visiteur pourra admirer tous les somptueux costumes du film.



Dans le même espace sont aussi présentées une multitude d’affiches des différents films sur Les Trois Mousquetaires de 1921 à 2023.



Depuis sa première adaptation en 1898, on compte plus de 250 films produits dans plus de 20 pays. On trouve au sous-sol du bâtiment une illustration de ces créations.

Dumas l’homme des sagas

On grimpe ensuite dans la grande salle d’exposition. Séries, longs métrages, chefs-d’œuvre du septième art, comédies musicales, mangas, romans-photos, publicités, les histoires d’Alexandre Dumas ont été adaptées sous tous les formats.

On mesure alors la puissance de l’œuvre prolifique d’Alexandre Dumas et sa portée immuable partout dans le monde.

Ici se côtoient, les extraits de films, les costumes. On admire, par exemple la robe ensanglantée de La Reine Margot porté par Isabelle Adjani, mais aussi les livres, les brochures, les accessoires des films…. La Fondation a réuni tout ce qu’elle a pu trouver en lien avec Dumas et c’est juste génial !

Alexandre Dumas à l’écran de l’aventure à la démesure c’est un festin culturel captivant à ne pas manquer jusqu’au 15 juillet 2023. A conseiller aux cinéphiles et aux mordus d’aventures !

Entrée gratuite. Pendant toute la période de l’exposition la Fondation Pathé propose des ciné concerts, des animations des conférences.

