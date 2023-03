Honor Pad 8 Test – Une tablette 12 pouces pour toute la famille

La Honor Pad 8 est une tablette milieu de gamme avec un grand écran de 12 pouces. Découvrez ce qu’elle vaut dans notre test complet.

Nous avions découvert la Honor Pad 8 il y a plusieurs mois. C’est la première tablette du constructeur. Est-ce que l’essai est transformé. Nous vous donnons la réponse dans notre test non sponsorisé.

Cliquez ici pour l’acheter

Honor Pad 8 – Ergonomie et prise en main

La Honor Pad 8 est une tablette grand format (174,1 x 278,5 x 6,9 mm). Ses dimensions ne la destinent pas à être utilisée d’une seule main. Avec ses 520g, elle devient vite assez lourde. On préférera la poser ou la ternir horizontalement pour profiter de son écran géant.

La dalle mesure 12 pouces ou pour être précis de 11,97 pouces. Honor a réduit le cadre noir pour qu’elle occupe 87% de la surface avant de l’appareil. Ils sont justes assez gros pour ne pas appuyer par erreur sur la dalle.

Celle-ci est calée dans une coque en métal lisse qui renvoie une impression de solidité. Elle a juste tendance à marquer un peu trop les traces de doigts.

Vous ne trouverez pas la moindre trace d’un lecteur d’empreinte sur la tablette. Il faut passer par le code pin ou la reconnaissance faciale pour la déverrouiller.

Un écran parfait pour la vidéo

Contrairement à ce que son nom laisse penser la Honor Pad 8 possède une dalle de 12 pouces. Elle s’appuie sur une technologie LCD avec un taux de rafraîchissement qui ne dépasse malheureusement pas les 60Hz. Elle propose une résolution de 1200 x 2000 pixels.

Le réglage par défaut des couleurs est correct tout comme les contrastes. Son faible niveau de luminosité est son seul gros défaut. Il ne dépasse par les 350nits. Si vous ajoutez à cela les reflets sur l’écran, la Honor Pad 8 n’est vraiment pas une tablette d’extérieur.

Son niveau de luminosité descend en revanche jusqu’à 2 nits et elle est certifiée TUV Rheinland avec une faible émission de lumière bleue. Elle sera donc un bon compagnon pour regarder des vidéos et surfer sur la toile. Elle possède aussi un mode lecture d’ebooks qui simule le papier. L’affichage passe en noir et blanc et la lumière bleue est atténuée.

Des performances limitées

La tablette tourne avec un processeur Qualcomm Snapdragon 680. Il est assisté par 8Go de RAM couplé avec 2Go de Ram virtuelle. Cette configuration lui confère assez de puissance pour être polyvalente.

Streaming, internet, réseaux sociaux, audio, vidéo, elle répond à toutes les attentes pour peu que vous ne soyez pas trop exigeants. Elle montre ses limites quand on parle jeu vidéo.

On peut jouer dans de bonnes conditions à Call of Duty Mobile avec des graphismes et une fréquence sur un niveau moyen. Le jeu reste fluide même avec un grand nombre de joueurs à l’écran. Par contre, n’espérez pas jouer à Genshin Impact ou à d’autres jeux 3D gourmands.

On remarquera aussi l’absence de carte microSD. Il faut se contenter des 128Go de stockage. Cet espace n’est pas extensible, il peut très vite se remplir.

L’audio

Honor ne plaisante pas lorsqu’on parle d’audio. La Pad 8 intègre 8 haut-parleurs. 4 sont destinés à gérer les graves et 4 autres aux aigus. Ils diffusent un son spatial enveloppant. Regarder un film se révèle un vrai plaisir.

L’immersion est garantie d’autant plus que le volume sonore ne vous imposera pas de tendre l’oreille à chaque réplique. C’est le même constat avec les jeux vidéo. Le rendu est équilibré et immersif.

On aurait juste aimé un peu plus de basses dans ce cas. On a aussi tendance à masquer une partie des haut-parleurs quand on la tient à deux mains. Il vaut mieux jouer avec une manette.

Avec une telle attention apportée à la partie sonore, la présence d’une prise audio jack était évidente. Visiblement pas pour Honor, qui a décidé de ne pas en mettre.

L’autonomie

Une batterie de 7250mAh alimente la Honor Pad 8. Grâce à elle, la tablette résiste environ une quinzaine d’heures sans que vous ayez besoin de vous limiter. Son écran LCD 60Hz et le fait qu’elle ne soit pas adaptée pour les gros jeux 3D explique ce bon résultat.

Cette batterie est compatible avec la charge rapide 22,5W. Elle passe de 0 à 100% en 2h20 minutes. Bonne nouvelle, le bloc prise est fourni dans la boite.

Ce qu’on en pense

Avec son écran 12 pouces et ses huit haut-parleurs, la Honor Pad 8 est taillée pour la consommation de contenus vidéo et audio. C’est une tablette familiale d’appoint parfaite.

Si vous possédez un Honor 70 ou un MagicBook 14, vous pouvez même cloner le smartphone ou collaborer en multi-écrans. On aurait juste aimé qu’Honor pousse une peu plus loin la qualité de son écran et sa puissance pour la rendre encore plus polyvalente. La tablette s’essouffle vite quand il s’agit de jouer à des gros jeux 3D.

Son prix de 259.90€ nous empêche d’être trop exigent. La Honor Pad 8 est un premier essai réussi qui aurait gagné à plus se démarquer sur un segment milieu de gamme très concurrentiel.

Cliquez sur ce lien pour acheter la Honor Pad 8 6/128Go à 259.90€ et en ce moment l’étui de protection est offert.

Honor Pad 8 – La fiche technique complète

Honor Pad 8 Ecran 12 pouces LCD 60Hz Définition 2000 x 1200 pixels – 2K Processeur Qualcomm Snapdragon 680 RAM 8Go + 2Go virtuelle Stockage 128Go Extension Non Caméras arrières 5 MP

Caméras frontales 5MP IP68 Non Batterie 7250mAh Charge rapide 22,5W Dual SIM – Lecteur empreintes Non Prise Jack Non Audio 8 haut-parleurs Android Magic UI 6.1 – Android S Dimensions 278,54 x 174,06 x 6,9 mm – 520g