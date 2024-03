Et si la couleur était possible ? Une exposition à la manière d’Hervé Tullet

Jusqu’au 30 avril, l’association Clé des Familles (soutien à la parentalité) propose “Et si la couleur était possible ?” une exposition originale pour les enfants et les familles.

Située à Pornic (Loire-Atlantique), l’association imagine cette Expo idéale pour sensibiliser les familles et libérer leur pouvoir créatif.

Le but, permettre de développer ensemble ce potentiel tout en partageant de bons moments pour aiguiser la culture artistique et littéraire.

Un travail collaboratif

Depuis janvier 2024, toutes les familles de l’association et les bénévoles ont été invités à libérer leur créativité lors d’ateliers.

En s’inspirant de l’artiste international de la couleur, Hervé Tullet, et des artistes tels que Kandinsky, Calder, Delaunay, Magritte et Giacometti, les participants ont collaboré pour créer cette Expo idéale.

Les productions individuelles et collectives sont transformées à la manière d’Hervé Tullet. Elles placent le processus de création au cœur de l’exposition.



L’autre originalité de cette expo est que les œuvres sont visibles dans la ville. On les retrouve dans les locaux de la Mairie de Chauvé. Les commerces et divers lieux d’éducation et de culture participent également. On retrouve l’exposition un peu partout dans le bourg.

L’objectif est de partager la culture, susciter la créativité et s’éveiller à l’art à travers les émotions générées par la création artistique.

En somme, l’exposition “Et si la couleur était possible ?” vise à promouvoir la culture pour tous en créant des liens et en partageant des moments artistiques enrichissants.

Si vous passez par la jolie de Pornic, ne manquez pas ce rendez-vous, entrée libre !

Envie de voir des expos ? Nos autres reportages sont ici

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités