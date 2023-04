Expo Basquiat x Warhol à quatre mains – Le choc visuel et émotionnel

Nous avons pu visiter en avant-première la nouvelle exposition événement de la Fondation Louis Vuitton consacrée à Basquiat et Warhol.

Basquiat x Warhol à quatre mains est à découvrir à la Fondation Louis Vuitton du 5 avril au 28 août 2023. Elle se propose d’explorer la relation entre les deux artistes sous un angle nouveau.

Réservez vos billets en suivant ce lien.

Un avant-goût de l’expo événement Basquiat x Warhol à la Fondation Louis Vuitton. Une amitié et une communion dans l’art consacrée dans une expo riche. Résolument incontournable. @FondationLV #Basquiat #warhol #basquiatwarhol #paris pic.twitter.com/g6Oe51tXsf — IDBOOX (@IDBOOX) April 4, 2023

Basquiat a toujours admiré Warhol et ce dernier est fasciné par l’effervescence de la scène artistique New Yorkaise. Ils se rencontrent officiellement le 14 octobre 1982 par l’intermédiaire du collectionneur et galeriste Bruno Bischofberger. Cette date marquera le début de leurs échanges.

Cette exposition met en lumière cette amitié à travers l’une des plus exceptionnelles collaborations artistiques du 20ème siècle. Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol ont dans un premier temps commencé une conversation, se répondant l’un l’autre à travers leurs œuvres.

Ils deviennent un vrai duo à partir de 1984 après avoir participé à une collaboration à six mains avec Francesco Clemente un an avant (voir la photo ci-dessous). A partir de ce moment, ils peignent ensemble quotidiennement. Ils donneront naissance à environ 160 œuvres réalisées en osmose à quatre mains.

Basquiat X Warhol – Une amitié dans la vie et dans l’art

L’exposition Basquiat X Warhol à la Fondation Louis Vuitton nous permet d’admirer des dizaines d’entre elles. Elles témoignent de la naissance de la communion d’esprit entre ces deux génies. Tout au long du parcours de l’expo, la complicité se renforce et transpire de plus en plus de chacune des œuvres.

Préparez-vous à un vrai choc visuel et émotionnel lorsque vous serez devant ces toiles gigantesques. L’harmonie artistique entre ces deux hommes est totale et se ressent dans tous ce qu’ils font. Vous serez submergés par ces œuvres qui emplissent toutes les salles de la Fondation Louis Vuitton.

Peintures, installations, photos, cette expo rassemble de nombreuses pièces rarement accessibles au grand-public.

Basquiat X Warhol est également l’occasion de s’imprégner du bouillonnement culturel des années 1980 à New York. On découvre en milieu du parcours d’autres collaborations de Jean-Michel Basquiat notamment avec Keith Haring ou Kenny Scharf (photos ci-dessous).

Basquiat X Warhol à quatre mains est l’exposition la plus importante jamais consacrée à cette œuvre singulière. Elle est exceptionnelle et incontournable.

