Kobo Elipsa 2E découverte vidéo de la nouvelle liseuse XL

Kobo lance en France la Kobo Elipsa 2E. Cette liseuse bloc-notes est taillée pour la lecture et le travail sur documents.

Après le succès de la Kobo Elipsa 1ère génération, Rakuten Kobo propose une version augmentée de son appareil pour toujours plus d’efficacité et de plaisir pour lire, écrire, travailler et dessiner.

Kobo Elipsa 2E les caractéristiques techniques

La nouvelle machine de Kobo est une liseuse très grand format. Dotée d’un écran tactile E Ink de 10,3 pouces sans reflet et la technologie ComfortLight PRO pour réduire la lumière bleue et la fatigue visuelle.

La Kobo Elipsa 2E permet de créer et d’organiser des carnets de notes, puis de les exporter de manière fluide, grâce à des services cloud intégrés.



Elle dispose d’un grand espace de stockage de 32GO. Grâce au Bluetooth on peut écouter des livres audio et de la musique.



De plus, la coque de la Kobo Elipsa 2E est composée à 85 % de plastique recyclé, dont 10 % sont issus des océans, ce qui réduit l’impact sur l’environnement.

Des carnets de notes et le Cloud

L’appareil dispose d’un carnet de notes qu’on génère à l’infini. Il est modifiable et exportable à volonté.



Grâce à l’expérience d’écriture manuscrite optimisée par MyScript, il suffit d’un simple toucher pour transformer l’écriture manuscrite en texte dactylographié.

La section ‘‘Mes carnets’’ permet de créer et gérer ses carnets de façon transparente. Il est possible de choisir un modèle de carnet, regrouper ses notes dans des dossiers et, grâce à la fonction pratique de recherche par mots-clés, on retrouve un document parmi ses notes en un clin d’œil !

Tout le travail exécuté peut être importé ou exporter aisément en utilisant Dropbox et bientôt Google Drive. On peut aussi consulter toutes les notes sur le site Kobo. De plus, la Kobo Elipsa 2E est compatible avec le service tiers Readwise. Ainsi, vous synchronisez les annotations avec des outils tels que Notion, Roam, Evernote etc.

Un stylet amélioré

Le pack Kobo Elipsa 2E contient : la liseuse, un stylet, des mines de rechange et un câble.

Le Stylus est à la pointe. Stylus 2 permet d’annoter, de surligner et prendre des notes dans ses livres et fichiers PDF. Avec une sensibilité à la pression semblable à celle d’un stylo à bille, il est entièrement personnalisable. Et il est rechargeable via USB-C.

On choisit le type de stylo, la teinte, les tailles du trait et de la gomme qui conviennent – afin d’écrire directement sur la page.

Kobo Elipsa 2E – Premières impressions

Il faudra tester cette nouvelle version de l’appareil, nous avons pu découvrir Kobo Elipsa 2E en avant-première et, comme pour son aînée, nos impressions sont plutôt positives. Maniable, fluide, intuitive la Kobo Elipsa 2E saura convaincre les lecteurs les plus exigeants.

Prix et disponibilité

Kobo Elipsa 2E est à 399.99€. Le pack sera disponible le 19 avril.

Pour le lancement, la Book Cover est à -50%