Expo Pastels de Millet à Redon – Une collection de chefs-d’œuvre incroyables

Pastels de Millet à Redon est la dernière exposition du Musée d’Orsay. Découvrez-la en image et en vidéo.

Le Musée d’Orsay ouvre les portes de l’exposition Pastels De Millet à Redon du 14 mars au 2 juillet 2023. Comme son nom l’indique, elle est en entièrement consacrée aux Pastels.

Riche d’une collection d’environ 500 œuvres, le Musée d’Orsay nous fait redécouvrir ses plus beaux joyaux. Ouvrez grand les yeux.

Musée d’Orsay – La beauté insoupçonnée des pastels

Degas, Manet, Millet, Caillebote, Cassatt, Redon, l’exposition, regorge de chefs-d’œuvre qui n’ont rien à envier à la peinture. Ni du dessin, ni de la peinture, le Pastel est une technique à part entière.

Loin d’être un art mineur, les pastels étaient très en vogue au XVIIIème siècle et de grands noms s’y sont essayés. Cette technique permet de transmettre des émotions différentes.

Les traits peuvent être à la fois vaporeux ou précis, les couleurs marquées ou effacées, le pastel ne semble pas avoir de limite. Terre et mer, Sociabilités, Modernités, Intimité, les œuvres exposées à travers huit grands thèmes semblent le prouver.

On ne peut être qu’émerveiller devant le drapé de la robe rouge du Portrait de Marie de Heredia de Emile Levy, les couleurs du Nageur de Gustave Caillebote, la profondeur de champ des danseuses de Degas ou de l’atmosphère mystérieuse de l’œuvre de Jozsef Ripple-Ronai.

Toutes ces œuvres dégagent à la fois une force et une délicatesse surprenante.

Lucien Lévy-Dhurmer – Un maître pastelliste incroyable

Notre coup de cœur va indéniablement à Lucien Lévy-Dhurmer qui est un pastelliste exceptionnel. Plusieurs de ses œuvres sont disséminées dans l’exposition.

Placée au fond d’une salle, la première attirera sans conteste votre regard. Vous aurez envie de plonger dans les eaux turquoise de La calanque.

Vous serez emportés plus loin par deux portraits à la réalisation incroyable. Le premier vaporeux semble tout droit sorti d’un rêve. On a du mal à détacher les yeux de ce pastel qui parait presque vivant. Celui de La femme à la médaille joue au contraire avec des contours nets et une peau tout en nuances.

Pastels de Millet à Redon au Musée d’Orsay est une exposition à ne surtout pas manquer.

