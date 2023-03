Storyphones – Une boite à histoires dans un casque audio

Storyphones est un nouveau produit mis sur le marché par OnAnOff. Ce casque audio n’a rien de classique il est même un peu magique.

Stroyphones s’adresse aux enfants dès 3 ans et nous l’avons testé. Ce casque audio pas comme les autres, a été élu par TIME Magazine comme l’une des meilleures inventions de l’année 2022 ! Après les boites à histoires, cette nouveauté valait bien une découverte.

Storyphones comment ça marche ?

Storyphones est un casque audio sans fil autonome. Comme beaucoup de dispositifs audio pour les enfants (Lunii, Bookinou etc.)

L’appareil propose du contenu audio aux petits sans ondes et sans écran.

Ce casque est un peu différent. En effet, il faut d’abord donner de la batterie au casque en le chargeant via le port USB fourni. Puis, pour l’utiliser les adultes téléchargent l’application gratuitement et configurent le compte en quelques secondes.

Attention n’oubliez pas de paramétrer l’appli en français et spécifiez que vous voulez des histoires en français. (les deux actions sont nécessaires pour spécifier la langue, sinon, par défaut les histoires sont en anglais).



Ceci étant fait, le casque et l’appli s’appairent et c’est tout. Pour débuter l’écoute, il suffit de clipper une des pastilles « Playshields » (voir le visuel de notre article) contenant les histoires sur l’écouteur de gauche. Il existe une pastille pour chaque histoire. Ils sont aimantés. Pour les fixer, c’est un jeu d’enfant. L’histoire peut commencer.



Bien entendu, on peut régler le volume, l’amplitude du casque et passer d’une histoire à une autre.

Quels contenus ?

OnAnOff a pour objectif de proposer aux familles des contenus variés : des livres audio Disney (Toy Story, Mickey …) principalement, mais aussi des exercices de relaxation.



On regrette d’ailleurs que la majeure partie du catalogue soit uniquement consacrée à Disney, mais peut-être que les autres éditeurs viendront proposer leurs livres audio pour la jeunesse.



Autre possibilité, les parents et les proches peuvent enregistrer leur histoire via l’appli, et configurer un Playshield dédié. De cette manière, ils restent en contact vocal avec l’enfant. (nous n’avons pas essayer cette option).

Qu’avons-nous dans la boite ?

Storyphones est livré clef en main. Dans la boite on trouve le casque, une petite housse en tissu très mignonne pour ranger l’appareil, une prise USB et un Playshield inclus pour écouter les premières histoires. Pour obtenir d’autres histoires il faudra débourser un supplément entre 7.99€ et 14.99€. Le casque coûte environ 100€.

Stoyphones ce qu’on en pense

Le casque audio Storyphones est facile à utiliser, les matériaux sont à la fois doux et solides. Le casque ne pèse pas sur la tête de l’enfant et la manipulation est simple pour les grands comme pour les petits. Le son est enveloppant mais ne coupe pas de l’extérieur ce qui est un plus. Le niveau du son est limité afin de ne pas endommager les oreilles des bambins.

On apprécie aussi le fait que tout se fasse loin du smartphone pour profiter de longues heures d’écoute.

Peu encombrant, l’enfant peut le glisser dans un sac lors de ses voyages. L’idée est bonne est différenciante comparée aux conteuses qui existent aujourd’hui sur le marché. (lire notre article)

La qualité des contenus est sympa même si on regrette un catalogue encore limité.

On lui reprochera peut-être son prix et le coût des histoires supplémentaires.