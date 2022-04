Expo - Roni Horn et Felix Gonzalez-Torres à la Bourse de Commerce - IDBOOX

La Bourse de Commerce – Pinault Collection consacre une exposition inédite en France à Roni Horn et Felix Gonzalez-Torres.

Quatre œuvres composent l’exposition. Avec 4 œuvres « seulement » l’âme des deux artistes envahit les lieux avec force pour notre plus grand plaisir. A elles seules, elles nous montrent toute la complicité des deux artistes, le dialogue engagé pendant plusieurs années d’amitié jusqu’au décès de Felix en 1996.

« Pour eux, ce qui fait « œuvre » c’est la tension produite avec le spectateur dans une expérimentation artistique qui unit désormais l’artiste, le spectateur et l’objet. »

En nous rendant à leur rencontre, nous ressentons aussi très fortement que nous ne sommes pas seulement Nous, mais nous et ceux qui nous entourent.

Horn et Torres délivrent leurs messages : identité, dualité, place des minorités… S’ils ont voulu leurs œuvres militantes, on ne peut conclure au combat, à la lutte uniquement, car leur conversation artistique laisse au visiteur, toute la place pour pénétrer dans un univers éminemment imaginaire et poétique.

Grand rideau de perles symbolisant les globules de Torres, œuvres en verre “Well and Truly” de Roni Horn, guirlandes monumentales, photographies, sculpture à la feuille d’or pour se souvenir de leur rencontre, tels sont les trésors dévoilés pendant le parcours qui sont en parfaite adéquation pour un dialogue au-delà de la mort.

Jusqu’au 26 septembre 2022 Pour réserver votre entrée Cliquez ici

Découvrez aussi le catalogue de l’expo Cliquez ici ou Cliquez ici

En quittant cette exposition, rendez visite évidemment à Charles Ray (lire notre article) et passez à la galerie 3…

Dominique Gonzalez-Foerster

Opera, c’est un moment intense et étonnant. Opera est une création de Dominique Gonzalez-Foerster qui se mue à sa manière en Maria Callas, la célébrant magnifiquement.

L’artiste habite la cantatrice chantant Medea, La Traviata et La Gioconda. Dans le noir complet le spectateur perd ses repères avec comme vigie cette voix et ces images de feu…

A voir absolument jusqu’en janvier 2023.

