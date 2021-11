Exposition Galleria – Les mondes en carton d’Eva Jospin

Entrez dans le somptueux musée de la Chasse et de la Nature. Immiscez-vous dans les salons feutrés et découvrez les œuvres immersives d’Eva Jospin.

Le musée de la Chasse et de la Nature à lui seul vaut une visite pleine de surprise. Oubliez le côté poussiéreux des animaux empaillés pour entrer dans un musée qui n’a pour objectif que de montrer les merveilles de la nature. Chaque détail a été pensé pour interroger le visiteur, le surprendre et lui faire ouvrir grand les yeux.



C’est ici que la plasticienne Eva Jospin fait son entrée. Sa forêt de carton veille depuis 10 ans sur le musée, aujourd’hui, l’artiste a carte blanche et elle s’est beaucoup amusée ! Les visiteurs découvrent ses créations tout en visitant cette belle demeure et les œuvres qui la peuple.

Le carton comme medium poétique

Eva Jospin utilise le carton et s’appuie sur sa matière, ses alvéoles, pour créer.

Lors de la visite elle nous confie : « J’essaye de travailler sur le rapport à l’illusion, l’artifice est un plaisir ».

Les œuvres d’Eva Jospin sont comme des histoires qu’on se raconte, elle plante le décor et nous laisse divaguer, rêver, imaginer à loisir.

Eva Jospin, l’orfèvre du carton

Les œuvres d’Eva Jospin sont éminemment contemporaines. Pour autant l’artiste s’appuie sur les thèmes classiques de l’histoire de l’art, la mythologie, la Renaissance…



Cénotaphe, Cappricio ou le jardin des Nymphées, sont des invitations oniriques où chacun déambule au gré de ses envies.



Galleria (photo d’ouverture), l’œuvre phare de l’exposition est monumentale. Happé par ce monde de cartons, forgés, taillés, coupés, ciselés on entre littéralement dans un passage voûté où architecture et nature s’entrelacent. On aurait bien aimé avoir la réaction du Facteur Cheval face aux créations d’Eva Jospin qui frôlent l’orfèvrerie.

Les artistes compagnons de l’exposition

Pour cette carte blanche, Eva Jospin a souhaité s’entourer d’artistes qui dialoguent avec elle.

Faustine Cornette de Saint Cyr – Voyage au bout de la nuit

Guillaume Krattinger -Œuvres de verre



Aurore d’Estaing – Portraits de famille