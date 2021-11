Les Français et le Black Friday 2021 quelles intentions d’achat ?

Quelles sont les usages et attitudes des consommateurs français pour ce Black Friday 2021 ?

Comme vous avez pu le voir, les marchands sur Internet, ont déjà commencé le Black Friday alors que la véritable date est le 26 novembre.

Fnac, Amazon, Darty par exemple ont déjà commencé leurs offres.

Bonial (Axel Springer), la société de drive-to-store et Opinion Way ont enquêté sur les envies des français pour ce Black Friday 2021.

Quelle somme dépensée et où?

42% des français prévoient de réaliser des achats à l’occasion du Black Friday.



298 €, c’est le budget moyen que les Français comptent dépenser à l’occasion du Black Friday.



77% des consommateurs français prévoyant de réaliser des achats profitent de cette occasion pour réaliser leurs achats des Noël.



48% des répondants prévoient de réaliser des achats à l’occasion du Black Friday ne le feront que sur internet.



44% pensent réaliser des achats à ce moment là, ils le feront en point de vente physique et sur internet.



8% des consommateurs français prévoyant de réaliser des achats pour le Black Friday ne le feront qu’en point de vente physique.

Black Friday qu’allons-nous acheter ?

35% des consommateurs français prévoyant de réaliser des achats ce week-end là jetteront leur dévolu sur le prêt à porter et 33% pour les jouets, et, 24% pour l’électroménager.



17% pensent acheter un smartphone, 15% envisagent d’acheter un ordinateur , des écouteurs ou des enceintes et 10% des tablettes.