Exposition – Hyperréalisme – Ceci n’est pas un corps l’humain à fleur de peau

L’exposition “Hyperréalisme. Ceci n’est pas un corps” vient d’ouvrir ses portes au musée Maillol jusqu’au 5 mars 2023.

C’est un moment étonnant, amusant, dérangeant, passionnant que vous allez vivre en visitant Ceci n’est pas un corps. Toutes les œuvres prises en photos dans notre reportage, sont bien des sculptures.

Imaginez de toutes petites sculptures ou des œuvres géantes représentant l’humain si proche et si loin !

Vous plongez au cœur même du mouvement hyperréaliste et plus de 40 œuvres. Pour réussir cette fabuleuse exposition Tempora s’est entouré notamment de : DUANE HANSON • JOHN DEANDREA • GEORGE SEGAL • RON MUECK • BERLINDE DE BRUYCKERE • MAURIZIO CATTELAN • SAM JINKS • CAROLE A. FEUERMAN • DANIEL FIRMAN • ERWIN WURM • MEL RAMOS • GLASER/KUNZ • ROBERT GRAHAM.



Le titre « Ceci n’est pas un corps » – emprunté à La trahison des images de Magritte – exprime bien l’idée que plus on cherche à se saisir du réel, plus il s’éloigne. Et c’est une véritable claque visuelle mettant en émoi tous vos sens.

Sam Jinks – Woman and Child

“Ceci n’est pas un corps”, mais un peu quand même…

Cire, silicone, bronze, marbre, résine, mais aussi cheveux, poils, grains de beauté, sueur et expressions. Chaque artiste présent vous emporte dans un tourbillon d’émotions. On arpente l’exposition tantôt médusé, tantôt amusé, tantôt gêné, interloqué. On entre dans une intimité hyperréaliste et complètement abstraite à la fois. C’est grand !!!

Quand l’Hyperréalisme côtoie Maillol

La scénographie de l’exposition, l’éclairage, et la rencontre entre ces artistes et les œuvres de Maillol donnent encore plus d’ampleur aux messages que vous ressentirez pendant la visite.

La nageuse de CAROLE A. FEUERMAN s’immisce parfaitement dans le cabinet feutré de Maillol, tel un trophée de chasse au-dessus de la cheminée.



Pat & Veerie de J. Verduyn contemplent quant à elles une toile de l’artiste confortablement installées dans des transats.



Et que dire d’Ariel II de JOHN DEANDREA placée dans la ronde des femmes d’Aristide Maillol c’est saisissant !





Hyperréalisme – Ceci n’est pas un corps, réussit à encapsuler des moments d’humanité précieux, à fleur de peau qui interpellent forcément !

Elizabeth Sutton en compagnie de CAROLE A. FEUERMAN



Andy Warhol – Kazu Hiro (sculpture géante)

Sam Jinks

Peter Land

Duane Hanson – Cowboy With Hay(ci-dessous vue de près)