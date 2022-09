Google Maps – Comment dépenser moins d’argent et d’essence ?

Google Maps s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité qui va être utile à tous ceux qui se déplacent en voiture. Maps va vous indiquer le meilleur chemin pour économiser de l’argent.

Google Maps va vous aider à économiser de l’essence et donc de l’argent grâce à une nouvelle fonctionnalité sous Android et iOS. Google lance en France le trajet éco-responsable. Disponible depuis environ 18 mois aux USA et au Canada, Google déploie maintenant cette option dans plus de 40 pays en Europe.

Jusqu’à présent lorsque vous décidiez d’un itinéraire dans Maps, l’appli vous proposait le trajet le plus rapide. Elle va maintenant vous proposer une autre alternative. Ce nouveau trajet sera peut-être plus long mais il vous fera économiser du carburant.

L’application indique la différence de temps et de carburant entre les itinéraires proposés pour vous permettre de choisir. Pour être le plus précis possible, Google prend en compte la topographie du terrain, la vitesse constante, les péages, le trafic, etc.

La firme affine ensuite ses résultats avec une autre donnée. Google vous demande le type de moteur de votre voiture (essence, diesel, hybride ou électrique). Il suffit de cliquer sur un trajet et d’aller dans Options d’itinéraire pour l’indiquer.

Au final, Maps vous indiquera le pourcentage de carburant économisé en fonction de ces variables si vous empruntez le chemin conseillé par ses soins. Cette fonction pour économiser du carburant arrive à point nommée.