Exposition Manet – Degas, complicité et rivalité de deux géants

L’exposition Manet / Degas n’est pas une énième exposition qui fait converser deux monstres de la peinture.

Le musée d’Orsay a pris le parti de montrer avec tact et finesse toute la rivalité et la complicité feutrée qui existait entre Edouard Manet et Edgar Degas.

A gauche Degas à droite Manet

Manet / Degas : je t’aime moi non plus

Degas et Manet ont quelques points communs, issus de familles aisées, ils reçoivent une éducation complète, voyagent et très jeunes ils vont dans les musées.



La légende raconte qu’ils se sont rencontrés dans les années 1860 au Louvre. Edgar y réalisait une copie d’une toile de Velázquez dans le cadre de sa formation.



Rapprocher Manet de Degas c’est chercher à comprendre l’un à partir de l’autre dans leurs ressemblances, mais aussi dans leurs différences et leurs oppositions.



Si pendant le parcours de l’exposition on ne peut s’empêcher d’identifier des ponts entre eux (voir les photos ci-dessous) dans le choix des sujets, des thèmes, des postures et même parfois dans la chromatique, la comparaison s’arrête là.

A gauche Degas Le Tub à droite Manet Femme dans un Tub

Ils ont chacun une personnalité bien à eux. L’un est un peu fanfaron et mondain (Manet) l’autre est plus introverti.

Manet côtoie les grands écrivains (Zola, Malarmé…). Degas quant à lui, ne fait pas d’étalage, en tous les cas jusqu’en 1870. Concernant les femmes c’est pareil, Edouard s’affiche et Degas ne cède pas en apparence aux sirènes enjôleuses.

Leurs convictions politiques ne s’expriment pas de la même manière, et leurs choix en matière d’exposition et de carrière sont source de dissensions.

Degas – Chez la modiste

Mais ce qui résume le mieux la relation entre les deux artistes, c’est la phrase de Degas à la mort de Manet : « Il était plus grand que nous le croyions ».

Comme libéré du regard et du jugement de Manet, c’est après sa mort que Degas exprime son admiration pour son aîné. Il organise un banquet posthume en son honneur. Il participe à la souscription de Monet pour faire entrer Olympia au musée du Louvre. Mais surtout, il collectionne ses œuvres, environ 80.

Manet La Prune à gauche – Degas Dans un café à droite

14 sections pour mieux comprendre les deux artistes

Ce rendez-vous avec l’art dans toute sa splendeur est riche ! Pas moins de 14 sections composent le parcours. De l’énigme d’une relation, à l’après Manet, on en prend plein les yeux avec des toiles magistrales et iconiques. Vous pouvez admirer quelques clichés dans notre reportage.



Et, surtout arrêtez-vous un long moment sur Portrait de famille (1858 – 1869) de Degas. (photo d’ouverture)

La restauration du chef-d’œuvre a été rendue possible grâce au mécénat des Friends of Florence. La plus grande toile peinte par l’artiste présentait au fil du temps de nombreuses déchirures. Il était devenu impossible de l’exposer. La restauration du tableau a permis aussi d’en savoir plus sur la manière dont Degas travaillait et sur la nature du travail préparatoire qu’il effectuait.



Portrait de famille est un Masterpiece composé de nombreux détails, d’une atmosphère particulière. En le regardant, on est happé par sa profondeur et par les détails qu’il enserre, on aurait aimé pouvoir s’assoir un long moment à le contempler aux côtés du Balcon de Manet !

L’exposition Manet – Degas fera date. Elle se prolonge à Paris jusqu’au 23 juillet, puis elle sera présentée au MET à New York.

Manet – L’évasion Degas – Intérieur

Degas – Repasseuses