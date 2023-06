Exposition Ron Mueck – De chair et d’os

Jusqu’au 5 novembre 2023, la Fondation Cartier présente une exposition exceptionnelle dédiée à Ron Mueck.

Le sculpteur australien se dévoile une nouvelle fois dans le bâtiment de Jean Nouvel. Monumental et psychiquement fort, ce rendez-vous avec Ron Mueck est incontournable.



La Fondation Cartier poursuit son dialogue avec le plasticien de renommée mondiale. En 2005 nous avons été nombreux à tomber sous le charme des œuvres de Mueck, en 2023 c’est de nouveau un grand moment.

7 œuvres vous invitent à les rejoindre. Juste 7 me direz-vous ? OUI ! Mais quelles œuvres !

Ron Mueck, la création discrète

Mueck n’est pas un artiste prolifique. Il a réalisé en un peu plus de 25 ans 48 œuvres. Pour cette exposition parisienne, seules 6 sont montrées, et quelle claque !

Le sculpteur crée des personnages gigantesques ou du tout petit. A chaque fois, le maîte de la sculpture figurative nous gratifie de sa connaissance presque chirurgicale de l’anatomie humaine ou animale.

C’est ainsi qu’on croise un bébé géant (A gril) ou minuscule Baby), des chiens plus grands que le cheval de Troie.

Découvrir une œuvre de Mueck c’est toujours une rencontre, une émotion, une résonnance particulière en communion avec l’espace qui l’accueille.

Mass – 100 crânes humains

Toute l’exposition est pensée autour de « Mass ». C’est installation XXL est composée de cent gigantesques crânes humains. A chaque exposition « Mass » est reconfigurée par Mueck en fonction de l’espace. C’est une expérience à ressentir, à voir, absolument fascinante, une déambulation dans cet amas d’os, la plus grande œuvre réalisée par le sculpteur.



Pour l’artiste, « le crâne humain est un objet complexe, une icône puissante, graphique, que l’on identifie immédiatement. Familier et étrange à la fois, il rebute autant qu’il intrigue. Il est impossible à ignorer, accaparant inconsciemment notre attention ».

La meute

“Three Dogs” se trouve au sous-sol. La pièce est sombre et le visiteur tombe nez à nez avec un trio de chiens de trois mètres de haut, avant de croiser “Man in a boat” et “The Little Pig”.

Hyper réalistes eux aussi, Mueck a tout de même choisi le bleu nuit pour leur donner plus de force encore à cette meute. Les molosses investissent l’espace suscitant chez le spectateur peur et appréhension. Qui sont ces cerbères ? La réponse est en chacun de nous !

Ron Mueck à la Fondation Cartier c’est un moment mystérieux et réaliste à l’extrême !

