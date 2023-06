Lenovo Smart Paper – La liseuse bloc-notes arrive en France

Lenovo a présenté deux nouveaux appareils le Smart Paper et la tablette haut de gamme Tab Extreme.

En lançant Le Smart Paper, le constructeur se positionne en concurrent direct de Kindle Scribe, Bookeen Notéa et Kobo Elipsa.

Lenovo innove en attaquant un nouveau segment. La marque cible les étudiants et les professionnels qui ont besoin d’un appareil maniable pour lire, prendre des notes et dessiner.

C’est le premier produit 100% e-Ink de Lenovo.

Lenovo Smart Paper qu’est-ce qu’on trouve sous le capot ?

Avant de découvrir ce qu’il y a dans l’appareil, parlons un peu du look. Le bloc-notes ressemble beaucoup à ce qui se fait sur le marché. Design sobre, le dos permet une bonne prise en main.

Le Lenovo Smart Paper est un appareil complet. Livré avec son stylet (l’étui n’est pas inclus). Il est entièrement tactile.

L’appareil dispose d’un écran 10,3 pouces avec une résolution de 1872 x 1404 pixels. Le bloc-notes connecté tourne sous Android AOSP 11 mais n’embarque pas le Google Play Store.

Le Lenovo Smart Paper est équipé d’un processeur RockChip RK3566, de 4 Go de mémoire vive et de 64 Go de stockage interne. Un abonnement au cloud est aussi disponible.



Le bloc-notes propose 24 niveaux de luminosité et 24 réglages de température de couleur, qui s’adaptent automatiquement à la lumière ambiante.

Sa batterie de 3625 mAh lui confère une autonomie dans la norme de ces produits, pouvant atteindre jusqu’à 50 000 pages.

Smart Paper fonctionne en wifi et Bluetooth 5.2, et propose des applications email, calendrier, horloge, calculatrice.

Autre point à noter, la machine est équipée de deux microphones pour enregistrer des notes vocales.

Le Stylet

Le Smart Paper est livré avec un stylet, le Smart Paper Pen. Celui-ci permet d’écrire et de dessiner sur la tablette avec une sensation réaliste de stylo sur du papier.

Le stylet a une latence de seulement 23 ms. Comme sur les appareils concurrents, il offre différents modes d’écriture (stylo, crayon, marqueur…). Vous pouvez choisir parmi 74 styles de blocs-notes différents pour organiser vos notes et vos croquis. Bien entendu on peut exporter ses notes.

Les ebooks

La lecture d’ebooks est aussi possible. On a la possibilité d’importer ses ePub et PDF pour les lire confortablement sur un écran de belle taille.

L’appareil embarque nativement la librairie ebooks.com mais la majorité des livres proposés sont en anglais.

Le navigateur Web permet d’accéder à d’autres librairies, mais il faudra tester les fonctionnalités possibles notamment le téléchargement d’un livre numérique Kindle ou Kobo.

Lenovo Smart Paper p remières impressions

Nous avons eu l’occasion de prendre en main rapidement le Lenovo Smart Paper. C’est un beau produit robuste et maniable.

Le temps de réponse lorsque qu’on écrit est correct. Le temps de latence dans l’affichage des pages est dans la moyenne. Le stylet n’est pas paramétrable. Le nombre d’appli est limité, dommage pour un appareil Android.

Nous testerons ce produit prochainement on vous en dira plus notamment sur les fonctions d’import et d’export des documents, d’écriture dans les fichiers et sur les fonctions de lecture des livres numériques.

Son prix : 499 euros.