Exposition – Sam Szafran l’homme à l’esprit d’escalier

Le musée de L’Orangerie propose jusqu’au 16 janvier 2023 une exposition exceptionnelle sur les œuvres de Sam Szafran (1934 – 2019).

Sam Szafran est un artiste à part, étonnant émouvant et attachant, il privilégie le pastel et l’aquarelle pour créer.

L'artiste a développé depuis le début des années 60 son approche figurative et poétique du réel en mode introspection et obsessions.

Sam Szafran – Obsessions d’un peintre

Heurté par la vie et l’histoire, Szafran est hors des sentiers battus. Marqué par la Seconde Guerre et par des traumas personnels (son oncle l’a suspendu tout petit en haut d’un escalier menaçant de le lâcher) il se focalise sur son existence et ses états intérieurs. Il creuse ses sujets et crée en se répétant sans cesse sans pour autant reproduire inlassablement les mêmes œuvres.



Il déforme et déconstruit les perspectives dans des lieux clos : ses ateliers, les escaliers et notamment ceux du 54 rue de Seine à Paris donnent au visiteur une sorte de vision du monde ou de son monde sans pareil.



Loin d’être dépressif, en tous les cas dans son travail, il apporte éclat, lumière dans une dimension hors sol ! Il s’appuie sur les techniques d’Edgard Degas, maître du pastel pour s’approprier ce médium de façon magistrale et le réinventer !

L’atelier de la rue Crussol, l’imprimerie Bellini, les escaliers, les paysages urbains, les serres et feuillages déclinés par leurs couleurs, leurs détails et perspectives procurent un moment unique, presque religieux nous permettant d’entrer dans « l’esprit d’escalier » de Sam Szafran, une merveille, un vertige !

Et jusqu’au 3à octobre Sam Szafran est aussi exposé à la galerie Dil 86 Paris 8e.

