Kindle Scribe la liseuse qui permet d’écrire et de lire d’Amazon

Amazon annonce le lancement en France de Kindle Scribe. Cette liseuse permet aux utilisateurs de lire, d’annoter les livres à la main mais aussi d’importer des documents de travail Word ou PDF.

Kindle Scribe est une très grande liseuse puisque son écran est de 10,2″. La liseuse est livrée avec un stylet sans recharge. Celui-ci donne la possibilité d’écrire directement sur des ebooks ou sur des blocs notes. Elle est en précommande.

Kindle Scribe les spécificités techniques

Kindle Scribe est un appareil très fin, il fait 5,8 mm d’épaisseur. La machine est dotée du premier écran 10,2″ de 300 ppp sans reflets au monde avec éclairage.



La liseuse est proposée en plusieurs versions pour le stockage : en 16 GO voir ici, 32 GO voir ici et 64 GO voir ici !! Ce Kindle pèse 443 grammes. Il a un stylet basique ou premium qui n’a besoin d’aucune charge pour écrire inclus.



Selon Amazon l’autonomie est optimisée, Scribe peut durer 12 semaines avec une seule charge.

Dans la boite il y a : 1 appareil Kindle Scribe pouvant se connecter au Wi-Fi. Un stylet basique ou premium. Un câble de charge USB-C. 5 embouts de remplacement, un outil permettant de remplacer l’embout et une batterie rechargeable intégrée.

Les capacités d’écriture

Les notes numériques manuscrites sur Kindle Scribe permettent d’ajouter facilement des notes. On les organise automatiquement à un endroit pour ne pas encombrer les pages.

Vous pouvez aussi créer un journal ou des carnets de notes à partir d’une variété de modèles.

Tous les carnets de notes sont automatiquement enregistrés et sauvegardés gratuitement dans le Cloud. A partir de début 2023, ils seront aussi accessibles via l’application Kindle.

Avec la fonctionnalité “Envoyé vers Kindle”, vous pouvez importer des documents personnels de votre ordinateur ou votre téléphone sur Kindle Scribe et écrire sur des documents PDF.

Vous pouvez également importer et créer des notes manuscrites dans des documents Microsoft Word, des articles Web et d’autres formats de documents. I y a aussi l’ajustement de la taille de la police et la mise en page selon vos préférences.

A partir de début 2023, vous pourrez envoyer des documents sur Kindle Scribe directement depuis Microsoft Word.

Pas d’écoute de livres audio

A la différence de Kobo Elipsa ou de la Bookeen Notea il ne semble pas être possible d’accéder à l’appli Audible pour écouter des livres audio en tous les cas dans la version française.

Prix et dispo pour Kindle Scribe

Kindle Scribe sera disponible le 30 novembre à partir de 369.99 euros Pour précommander la version 16 GO stylet basique Cliquez ici . Kindle Scribe 16 GO stylet Premium est à 399.99€ Cliquez ici.

La liseuse 32 GO + stylet premium est à 419.99€ Cliquez ici . Pour la version 64 GO le prix n’est pas encore mentionné. Nous testerons ce nouveau Kindle très prochainement !