Fabrice Hyber nous emmène à l’école de la vie avec l’exposition La Vallée

La Fondation Cartier accueille l’artiste Fabrice Hyber pour une exposition étonnante, riche, où poussent des “graines de pensées”.

Jusqu’au 30 avril 2023, entrez dans l’école de Fabrice Hyber pour un voyage onirique, scientifique et très immersif dans la nature.



« J’ai toujours considéré que mes peintures étaient comme des tableaux de classe, ceux sur lesquels nous avons appris à décortiquer nos savoirs par l’intermédiaire d’enseignants ou de chercheurs. On y propose d’autres mondes, des projets possibles ou impossibles. Dans cette exposition, j’ai choisi d’installer des œuvres à la place de tableaux d’une possible école. » (Fabrice Hyber)

Des salles de classe et des découvertes

La scénographie de l’exposition est totalement en lien avec le propos de l’artiste. L’espace de la Fondation Cartier est architecturé pour l’expo en salles de classes. Tables en bois d’écoliers, chaises, tableaux tout y est. Nous sommes prêts pour apprendre des tas des choses transmises par Maître Hyber !



Et on participe, on peut s’assoir et méditer devant les œuvres, scanner les nombreux QR Code pour accéder aux explications des toiles, enjamber un parcours de formes pour entrer dans chaque salle de classe. Et d’ailleurs, toutes les heures, des cours ouverts aux visiteurs sont proposés par des spécialistes.

La cours de récré de Fabrice Hyber

L’artiste aux mille talents est aussi un amoureux de la nature. Près de la ferme de ses parents il a semé années après années des graines. Aujourd’hui, ces graines sont devenues forêt.

Avec La Vallée, il nous invite à suivre les traces, à observer et à construire notre savoir personnel, ouvrant le champ des possibles. Ecologie, recherche biomédicale, corps humain, pollution… l’air de rien, Hyber nous sensibilise à la vie sous un jour nouveau.



Dans ses toiles peintes « du bout des doigts », ce vendéen donne à voir le déploiement d’une pensée libre et vivante. Soixantaine toiles dont près de 15 œuvres produites pour l’exposition,habitent les espaces. Fabrice Hyber crée une école ouverte à toutes les hypothèses.



La Vallée est un moment suspendu dans le temps mettant nos neurones et notre sensibilité à l’épreuve pour mieux nous comprendre.

