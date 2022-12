Jeu-Concours – 1 disque dur externe Seagate Black Panther à gagner !

Et on enchaine avec les jeux-concours pour le Noël IDBOOX. Aujourd’hui nous mettons en jeu un splendide disque dur Seagate X Marvel Black Panther !

Du 8 au 12 décembre tentez de gagner le disque dur externe Okoye 2 To en partenariat avec Seagate ! Il est beau, super tendance, collector, performant et résistant !

Seagate X Marvel et Black Panther

Seagate a lancé plusieurs disques durs externes rendant hommage aux Supers héros et à la Pop Culture. Nous avons testé récemment les disques dures externe Star Wars (voir notre article).



Rendant hommage à T’Challa (ou Black Panther), Shuri et Okoye, ces disques durs en édition spéciale sont des œuvres Marvel uniques à collectionner. Ils mettent en exergue les traits de caractère des personnages avec des LED RVB personnalisables1 : magenta en l’honneur de Black Panther, cyan pour illustrer le style novateur de la princesse Shuri et jaune pour représenter la force surhumaine de la guerrière Okoye.



Offrant chacun jusqu’à 2 To de capacité, ces disques durs externes FireCuda sont compatibles avec les ordinateurs Windows et Mac, ainsi que les consoles PlayStation et Xbox. De quoi permettre aux amateurs de technologies de stocker et d’utiliser tout un éventail de supports, fichiers, contenus multimédias et jeux, quel que soit leur système d’exploitation2. D’une part ils sont alimentés par bus USB et équipés d’une connectique USB 3.2 de 1e génération pour offrir une compatibilité universelle et des vitesses de transfert

élevées, et d’autre part leur légèreté permettra à tous les fans de Black Panther d’emporter leur ludothèque partout avec eux. Découvrez les produits ici ou Cliquez ici

Découvrez aussi notre critique du film ici

Participez à notre jeu-Concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu !

-Utilisez le hashtag #NoelIDBOOX dans vos partages !

JEU Seagate

Nom * Prénom * Email * Twitter Facebook RGPD *

Comment participer ?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 Seagate X Marvel Black Panther Okoye prix conseillé 155.99€ 1 seul gagnant.

– Le concours est ouvert du 08 au 12 décembre 2022 23h.

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Rendez-vous le 13 décembre pour un autre jeu-concours #NoelIDBOOX. Et notre hotte est pleine jusqu’au mois de janvier 2023 !