Gustave Moreau le Moyen Âge retrouvé, l’exposition dans ses splendides appartements

« Gustave Moreau le Moyen Âge retrouvé » est la nouvelle exposition présentée au musée qui porte le nom du célèbre peintre.



Du 15 novembre au 12 février 2024, vous allez découvrir un focus intéressant sur l’œuvre de Gustave Moreau.

Les conservateurs du musée mettent en lumière le travail de l’artiste et ses recherches sur le Moyen Âge.

85 œuvres inspirées du Moyen Âge

C’est dans ses appartements somptueux nichés dans un bâtiment atypique que l’exposition se déploie à tous les étages.

Aux côtés des collections permanentes, 85 œuvres (peintures, aquarelles, dessins, estampes, ouvrages et photographies) s’intéressent à l’engouement de Gustave Moreau pour l’art médiéval.





Homme de son temps, il n’échappe pas au goût pour la période médiévale qui parcourt tout le 19e siècle et trouve son expression dans les musées, la littérature, l’architecture, la restauration des monuments, la discipline historique et le collectionnisme.





Un peintre qui se documente

On pourrait qualifier Gustave Moreau de peintre chercheur. En effet, pour accomplir son art il se documente énormément.



Il passe beaucoup de temps dans les musées, les bibliothèques. Il scrute en permanence la revue Le Magasin Pittoresque et surtout il se réfère aux nombreux ouvrages présents dans sa bibliothèque personnelle.

Le peintre puise aussi son inspiration à travers la lecture de Shakespeare, Walter Scott ou encore Victor Hugo.

L’exposition Gustave Moreau le Moyen Âge retrouvé se déroule en 8 temps. Il y a notamment un moment sur le romantisme, l’artiste se plaisait à dire «le Moyen Âge a donné sa note au romantisme». Les sections sur les Variations sur la licorne et les chimères sont aussi étonnantes.



Si vous êtes intéressés par l’art médiéval et le Moyen Âge cette exposition vous apportera un éclairage supplémentaire sur son interprétation et son intégration dans les œuvres de Moreau (1826 – 1898) au 19e siècle.

