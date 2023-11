Selon une étude les enfants apprennent mieux sur des supports papier

Epson a mené une enquête auprès des parents sur le changement des habitudes d’impression.

Cette étude semble indiquer que les enfants sont plus enclins à mieux apprendre en utilisant des supports imprimés.

Le tout numérique n’est pas une solution selon les parents

Selon l’étude d’Epson, 51 % des parents pensent que leurs enfants apprennent mieux avec des objets physiques plutôt que sur des supports numériques.

Autre donnée, la moitié des parents (51,2 %) pense que les écoles finiront par adopter des appareils numériques. Pour eux, les livres vont disparaître des salles de classe.



Néanmoins, 6 parents sur 10 estiment que les enfants ne devraient pas apprendre uniquement en utilisant des ressources numériques.

De plus, 36,1 % des parents sondés croient qu’il est plus simple pour leur enfant d’apprendre en écrivant sur du papier plutôt qu’en tapant sur un clavier.



L’étude révèle aussi que les photos imprimées peuvent aider les jeunes enfants à adopter un sentiment d’appartenance.



77,4 % des parents croient fermement que les enfants entretiennent une meilleure relation avec leurs proches en regardant des photos imprimées.

Et, plus de 8 parents sur 10 (85,4 %) affirment que le fait d’être entouré de photos de famille à la maison aide les enfants à développer un fort sens de l’identité.

Les photos sont peu imprimées

Paradoxe, les parents impriment peu de photos. Sur les 900 photos contenues en moyenne dans leurs appareils, seules, 29 % d’entre elles sont sur papier.

Leanne Hal, Psychologue clinicienne commente ces chiffres : « L’étude nous montre que lorsque nous lisons en ligne, le cerveau établit des connexions différentes de celles utilisées dans le cadre de la lecture sur support imprimé. Autrement dit, à l’écran, le cerveau a tendance à lire en diagonale. Même si cela signifie que les enfants peuvent lire plus rapidement et couvrir un plus grand contenu, il est probable qu’ils retiennent beaucoup moins d’informations. Nous savons également que le support imprimé est meilleur pour la vue et offre des repères spatiaux et tactiles qui aident le lecteur à développer la notion d’espace et à mieux plonger dans la lecture. En revanche, la lecture sur support numérique perd plus facilement le lecteur à cause du défilement. »

