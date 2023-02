Hiroshige et l’éventail – L’exposition à voir comme un imagier sur le Japon

Si vous aimez la culture japonaise et son histoire, découvrez l’exposition « Hiroshige et l’éventail. Voyage dans le Japon du 19e siècle. »

Jusqu’au 29 mai, le musée Guimet (Paris) propose une expo dédiée aux estampes qui ornaient les éventails toutes créées par Utagawa Hiroshige (1797 – 1858).

Rares et précieux

C’est la première fois que l’institution présente un ensemble d’estampes de Hiroshige. Ces œuvres constituent aujourd’hui un véritable imagier de la vie au Japon à l’ère Edo.



Cette exposition présente une sélection des œuvres réunies par la fondation Jerzy Leskowicz à Paris, qui possède la plus importante collection privée de feuilles d’éventails de Hiroshige. Beaucoup de ces estampes sont aujourd’hui uniques ou conservées en de très rares exemplaires de par le monde.

Hiroshige, plus de 650 créations

Au cours de sa carrière, Hiroshige a créé plus de 650 estampes. Elles étaient toutes destinées à orner les éventails plats en bambou (uchiwa). La conception de ces objets typiques de la région d’Edo (Tokyo) nécessitait plus de 20 étapes en plus du temps consacré par l’artiste à sa création (gravure sur bois puis impression papier par les imprimeurs).



Lors de votre visite au musée, ne vous attendez pas à voir, pour autant, des centaines d’éventails. C’est d’ailleurs un peu frustrant pour le visiteur, mais la fragilité de ces accessoires ne permet pas aujourd’hui de montrer ces éventails dans leur ensemble. Toutefois, vous allez admirer tout l’art et la minutie apportés par l’artiste à l’ornement de ces objets du quotidien.



Si aujourd’hui ces estampes apparaissent comme des trésors de l’art japonais, il faut savoir qu’à l’époque, on jetait les éventails faits de bambou et de papier. Ils étaient d’ailleurs souvent vendus dans la rue par des colporteurs. Accessoire de mode et populaire, leur design suit les saisons.

Fleurs, oiseaux, mais aussi scènes de la vie au jour le jour, mode, portrait de femmes, jardins d’agrément, temples, … Les illustrations sont variées, colorées et admirables. Elles apportent un témoignage inestimable sur le mode de vie au Japon au 19e siècle.

