Ant-Man et la Guêpe : Quantumania – Une plongée psychédélique dans le monde subatomique

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est la nouvelle superproduction de Marvel. On vous donne notre avis sans spoiler sur le film.

Les super-héros reprennent du service. Ils viennent au secours de la Terre ou plutôt des Terres. Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est un film important puisque qu’il a la lourde tâche d’introduire la phase 5 du MCU et par conséquent d’ouvrir la porte du Multiverse.

Ant-Man Quantumania – A la découverte d’un nouveau monde

Ouvrez votre esprit, remettez en cause toutes vos certitudes Quantumania nous emmène en voyage dans le monde subatomique. Cette plongée dans cet univers parallèle nous permet de découvrir un monde extraordinaire où l’imagination n’a pas de limite.

Le réalisateur Peyton Reed s’est fait plaisir en créant un monde en couleurs avec sa faune et ses aliens. Certains fonctionnent d’autres non. Mais on ne peut pas nier sa richesse et son inventivité.

D’ailleurs, il n’est pas sans rappeler celui de Star Wars. Il y a de nombreux clins d’œil à la saga. Certains plans ou séquences rappellent vraiment des scènes des trois premiers épisodes de la Guerre des étoiles.

Le plus flagrant est la pause mouvementée de nos super-héros dans un bar qui a vraiment des airs de la Cantina sur Mos Eisley.

Ant-Man – Super-héros de père en fille

Au-delà de cette virée psychédélique, Quantumania est aussi une histoire de famille car en plus d’Ant-Man et la Guêpe, le Dr. Hank Pyn, Janet Van Dyne (les parents de cette dernière) et Cassie (la fille d’Ant-Man) sont aussi embarqués dans ce voyage mouvementé.

D’ailleurs il vaut mieux réviser l’arbre généalogique de la famille avant de voir le film pour raccrocher les wagons. Cette famille de génies et de super-héros va bien sûr essayer de régler ses problèmes entre deux combats avec un bonne grosse dose d’humour qui tombe souvent à plat.

Un nouveau super méchant convaincant mais…

Outre le côté psy, le film ne manque pas non plus d’actions et de combats. Ant-Man aura fort à faire face à Kang le nouveau super méchant. Jonathan Majors prend la relève avec brio de Thanos qui avait laissé un grand vide dans la Galaxie Marvel. On valide. Il est tout aussi complexe et sans pitié.

On est par contre beaucoup plus dubitatif sur le personnage de Modok, un méchant intermédiaire. N’ayons pas peur des mots c’est le ratage complet. Il est à la limite du grotesque.

Comme d’habitude dans les Ant-Man, le film est livré avec de l’’humour. Le mélange action / blagues fonctionne dans certains cas mais pour ce personnage c’est vraiment lourd. On est aussi un peu déçu par le personnage de Bill Murray, sous exploité.

Un bon divertissement

Cette critique peut sembler mitigée mais ne boudons pas notre plaisir. Ant-Man et la Guêpe : Quantumania pose les bases pour les prochains films Marvel et introduit Kang avec un nouvel univers. Ce n’est pas une tâche facile.

S’il n’est pas parfait, Quantumania est un bon divertissement. Certaines idées fonctionnent d’autres non. Il faut faire le tri mais le bilan final est plutôt positif. On ne s’ennuie pas une minute et on en prend plein les yeux. C’est l’essentiel avec un film Marvel.

Ne partez pas avant les deux scènes post-générique qui nous laissent entrevoir un avenir très mouvementé pour les super-héros Marvel.

Envie d’aller au ciné ? Consultez nos autres critiques ici