Inauguration du Grand Palais Ephémère, la culture en perspective - IDBOOX

10 000 m2 sans un seul poteau de soutènement et une vue incroyable sur l’Ecole militaire et la Tour Eiffel ! Nous avons visité le Grand Palais Ephémère entièrement vide, quelques jours avant son ouverture au public.

Le Grand Palais éphémère prend ses quartiers pour 4 ans au cœur de Paris.

Un projet éco-responsable pour toute la culture

C’est l’architecte Jean-Michel Wilmotte qui a conçu ce Grand Palais Ephémère. Cette structure composée de 1500 tonnes de bois, correspondant à 1mn 13 secondes de la croissance des forêts européennes, est prévue pour accueillir de grands événements. Tout, pendant le chantier et pour l’ouverture, a été pensé pour préserver l’environnement.



Ce bâtiment imposant, s’intègre pourtant parfaitement dans ce quartier du 7ème arrondissement.

A l’intérieur, on respire, on circule de façon naturelle. L’acoustique est proche du parfait. Les verrières monumentales donnent une perspective étonnante sur l’emblématique Tour Eiffel. Une mezzanine nichée très haut permet de contempler le Champs-de-Mars comme jamais.



Le Grand Palais Ephémère est destiné à accueillir pendant la rénovation du Grand Palais les grands événements d’art, de mode et de sport (notamment les JO 2024) habituellement organisés dans la Nef.

Cette bâtisse s’installe sur le Champ-de-Mars suivant la tradition centenaire de ce lieu iconique, très lié, tout comme le Grand Palais, à l’histoire des Expositions universelles.

Une programmation riche et variée

Les 12 et 13 juin 2021, débute le Happening Tempête

Le Grand Palais Éphémère ouvrira ses portes avec une foule d’individus distanciés, pandémie oblige, portée par l’effervescence d’une partition chorégraphique endiablée, concoctée par Boris Charmatz.

Les 19 – 20 juin 2021 la réalité augmentée fait son entrée au Grand Palais Ephémère avec Palais augmenté.

Pendant deux jours, l’espace vide et monumental du Grand Palais Éphémère est transformé par cinq œuvres en réalité augmentée. C’est une création unique pensée par cinq artistes internationaux : Mélanie Courtinat, Lauren Moffatt, Mélodie Mousset, Manuel Rossner et Theo Triantafyllidis.

Du 23 au 26 juillet, place à Société en chantier

Répartis en groupes vous entrerez dans le bâtiment, transformé pour l’occasion en une vaste zone de travaux : cabane de chantier et plateformes d’observation, grue et échafaudage, bâches et amoncellement de matériaux. Dans ce dédale, vous rencontrerez huit témoins.

Suivront ensuite, plus tard dans l’année, La FIAC, Paris Photo et d’autres évènements…

Le Grand Palais Ephémère se situe Place Joffre (entrée gratuite sur réservation obligatoire)