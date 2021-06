Le Sénat adopte la proposition de loi relative aux bibliothèques - IDBOOX

Le Sénat a adopté, en première lecture, une proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique.

(Communiqué) Les bibliothèques sont aujourd’hui le premier équipement culturel public, tant en nombre avec 16 500 établissements, que par l’importance et la diversité des publics qu’elles accueillent, environ 12 millions d’usagers chaque année.

À l’initiative de Sylvie Robert, auteure et rapporteure, le Sénat a choisi de consacrer enfin dans le droit français la place singulière qu’elles occupent auprès de nos concitoyens, en adoptant la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique.

Selon Sylvie Robert : « Ce texte constitue un compromis unanime en faveur de la reconnaissance des bibliothèques et des bibliothécaires. Il se veut un équilibre entre souplesse d’application pour respecter la libre administration des collectivités et fermeté dans les grands principes républicains qui y sont énoncés ».

La proposition de loi place au cœur des missions des bibliothèques le pluralisme des courants d’idées et d’opinions, l’égalité et la gratuité d’accès, ainsi que la neutralité.

Ce cadre protecteur, construit en lien étroit avec des collectivités appelées à se saisir du sujet, « est une condition essentielle du développement de ces “tiers lieux”, terreau de la citoyenneté et de l’esprit critique, qui ont su évoluer et s’adapter pour proposer de nouveaux usages toujours plus appréciés de nos concitoyens » a encore indiqué Sylvie Robert.



Le président Laurent Lafon a déclaré : « Au lendemain de l’adoption de la proposition de loi visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs, le Sénat et sa commission de la culture parachèvent une réforme d’ampleur de toute la chaîne du livre. Il reste au Gouvernement à confirmer son soutien à ces propositions de loi en les inscrivant rapidement à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ».