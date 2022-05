La couleur en fugue l’exposition flamboyante de la Fondation Vuitton

La couleur en fugue est une exposition atypique et tout à fait sidérante. La Fondation Louis Vuitton donne la parole à 5 artistes. Avec eux, la couleur s’extirpe des toiles !

Les murs, le sol, les plafonds de l’édifice conçus par Frank Gehry s’emplissent de couleurs, d’œuvres aussi surprenantes que prenantes.

La couleur en fugue c’est : Sam Gilliam – Katharina Grosse – Steven Parrino- Megan Rooney – Nielle Toroni. Ils conversent ensemble et séparément à quelques pas de l’autre exposition de la Fondation dédiée à Simon Hantaï (voir notre reportage).



Si toutes ces œuvres sont aussi fortes qu’intéressantes, une se détache de façon magistrale. Katharina Grosse avec Splinter s’écarte comme ses compagnons de la toile. Elle embrasse la globalité de la galerie 10 qui est consacrée entièrement à cette œuvre unique. Dès qu’on pénètre dans la salle, on se sent happé, on s’enfonce dans ce dispositif pictural, comme prêts pour un grand voyage dans l’inconnu.

C’est magique, énorme, époustouflant et à ne pas manquer !

La couleur en fugue c’est jusqu’au 29 août 2022.

