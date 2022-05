Simon Hantaï, la rétrospective inédite – Photos de l’exposition

La Fondation Louis Vuitton propose jusqu’au 29 août, une rétrospective inédite des œuvres de Simon Hantaï (1922-2008).

Plus de 130 œuvres de l’artiste sont présentées au public dont beaucoup jamais exposées. C’est une occasion unique de découvrir ou de redécouvrir le travail d’Hantaï pour son centenaire.

Les influences et les amis

Henri Matisse, Jackson Pollock, Michel Parmentier et Daniel Buren accompagnent avec bienveillance les œuvres de Simon Hantaï.

Les premiers l’ont influencé, les autres ont su nouer avec lui des relations d’amitié et ont travaillé dans son sillage.

Jusqu’en 1952 Hantaï peignait du figuratif, puis il embrassa le surréalisme. En1955, c’est la période gestuelle.

L’exposition prend comme point e départ son parcours didactique, la peinture écriture rose, peintures signes, Mariales…

Au fur et à mesure du parcours, on a l’impression que l’artiste s’affirme, se déploie tel un papillon créant ses œuvres les plus emblématiques à partir des années 60.





Les pliages de Simon Hantaï

Hantaï disait : « la peinture existe parce que j’ai besoin de peindre. Mais cela ne peut suffire. […] le problème était : comment vaincre le privilège du talent, de l’art ? Comment banaliser l’exceptionnel ? Comment devenir exceptionnellement banal ? »



Sa réponse il la trouva dans le pliage. Pliage du papier de la toile ou du tissu, ou plissage ou encore pliages drippés, la ou les technique (s) d’Hantaï se distingue créant d’absolus moments de beauté et de force visuelle et émotionnelle.

Cette technique permet alors à l’artiste de s’enlever toute possibilité de savoir à quoi va ressembler sa création. Petits carrés ou toiles monumentales, Simon Hantaï coud, peint par petites touches, plie, déplie ses œuvres comme on déploie ses ailes.



Dans l’œuvre de Simon Hantaï c’est le blanc qui révèle la couleur, la magie opère, lumineuse et éblouissante, apaisante et foudroyante ! Cet hommage à Simon Hantaï est un cadeau pour nous visiteurs, un moment suspendu.

