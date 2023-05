La maison de Victor Hugo souffle ses 120 bougies avec une exposition

La maison de Victor Hugo fête ses 120 ans et présente une exposition-anniversaire riche et instructive !



Rendez-vous Place des Vosges à Paris pour célébrer les 120 ans du musée créé par Paul Meurice en 1903.

Cet ami fidèle, journaliste et dramaturge a voué une passion au célébrissime écrivain. Jean Hugo, son petit-fils a également joué un rôle important dans la construction de la collection du musée.



Nous avons eu la chance de découvrir l’exposition-anniversaire en avant-première. Celle-ci occupe le premier étage de l’hôtel de Rohan Guéménée et présente 230 œuvres aussi diverses qu’étonnantes.



Manuscrits, livres, gravures, estampes, photographies, mobilier, décors mais aussi œuvres inspirées par l’auteur agrémentent le parcours. Des peintures contemporaines apportent une belle continuité aux livres de Victor Hugo.

On y découvre aussi pour la première fois L’œil de Talabardon et Gautier, deux encres sur bois réalisées par le père de Les Misérables : « Vivez » et « Mourez ».



La visite se poursuit dans les magnifiques appartements de l’écrivain au second étage. Là encore on y découvre des curiosités et on se plait à déambuler à pas feutrés dans ce lieu intime qui respire l’art et la littérature !

Cette exposition-anniversaire est un bel hommage à Victor Hugo, à ses descendants et bien sûr à son ami qui, pour le centenaire d’Hugo en 1902 a jugé indispensable de cultiver et de préserver la mémoire de l’illustre homme de lettres en créant un musée. Comme l’écrivait Victor Hugo : « Le souvenir, c’est la présence invisible ».

Exposition gratuite en accès libre jusqu’au 3 septembre.

