La révolution Google Bard est en marche, ça change quoi au quotidien ?

Google Bard annonce une véritable révolution dans notre utilisation au quotidien d’internet. Qu’est ce qui va changer ?

Google a fait de nombreuses annonces lors de la Google I/O 2023 et plusieurs concernaient Bard son IA générative et conversationnelle basée sur le langage PaLM 2. Après un démarrage peu concluant, Google va lâcher la bête dans la nature. Il y aura un avant et un après Bard.

Google Bard – La métamorphose du web a commencé

Devenu beaucoup plus intelligent, Google Bard est prêt à vous répondre. Si vous aviez déjà pu goûter au potentiel de l’IA avec ChatGPT sur Bing par exemple, Bard va complétement modifier l’image d’internet.

Bard n’est pas plus intelligent que ChatGPT mais le poids de Google est tel qu’il pourrait changer l’internet que nous connaissons et notre quotidien. Google Bard va métamorphoser le Search mais aussi les applications Google et par ricochet une grande partie du web.

Concentrons-nous uniquement sur Google Search pour le moment.

Google Bard et Google Search, quels changements ?

Que va changer l’intégration de Bard dans la barre de recherche que vous utilisez tous les jours ? Les résultats de recherche tels que nous les connaissons aujourd’hui vont évoluer.

Lors de la conférence Google a donné un exemple. Imaginez que vous êtes une famille avec des jeunes enfants et un chien et que vous souhaitez partir visiter des parcs nationaux aux USA.

Entrez dans le moteur : « famille avec enfants moins de 3 ans avec un chien, Bryce Canyon ou Arches ? ». L’IA va dans un premier temps comprendre ce que vous voulez et vous répondre en orientant sa réponse en fonction de votre prompt.

Elle indique quel est le site le mieux adapté pour les enfants et les animaux, avec les infrastructures disponibles dans chaque parc, tout en faisant un comparatif des deux.

Bard vous fournit une réponse clé main sans avoir besoin d’aller chercher les réponses sur plusieurs sites. Ce résultat s’affiche en haut de la page Google. Les sites qui pourraient vous donner les réponses à vos questions sont en dessous.

Il faut scroller pour les voir. La tentation de ne pas aller plus loin que la réponse de l’IA va être très grande.

L’avenir des sites internet en question

Les sites classiques ne sont pas totalement mis à l’index puisque les IA, aussi intelligentes soient-elles, vont chercher les réponses quelque part et les reformulent.

Des liens s’affichent sous la réponse de Bard. Google appelle cette fonction « Bear Claw », griffe d’ours. Lorsqu’on clique sur les liens une partie de la réponse est surlignée et la source de cette information est mentionnée. Vous pourrez ainsi juger de la fiabilité des informations par vous-même.

Comment l’IA choisit ses sources ? Le mystère demeure.

Beaucoup de sites ne vont pas y survivre mais la publicité sera toujours là. Google se dit être « convaincu que la publicité joue un rôle essentiel au bon fonctionnement d’internet et qu’elle aide les utilisateurs à dénicher des produits et services pertinents. ». Pas folle la guêpe.

L’intelligence artificielle dans tous les services Google

La puissance de Bard ne s’arrête pas là. L’IA peut vous faire la conversation en sélectionnant ses réponses en fonction du contexte de la question précédente. Les réponses de Google Bard prennent différentes formes mais elles sont toujours très visuelles.

Les résultats seront enrichis avec des images ou d’autres documents visuels. De la même façon vous pourrez intégrer une image dans le Search et grâce à Google Lens Bard pourra l’analyser, l’identifier et y ajouter une description pour vous.

Les utilisations semblent infinies si on connecte tous les services et les applications Google. C’est justement ce que compte faire la firme de Mountain View. Elle a pour objectif d’injecter Bard dans toutes ses applications. Google Docs, Drive, Gmail, Maps seront interconnectés dans un avenir proche.

Google nous donne déjà un avant-goût du mariage de Bard avec Gmail. L’IA peut rédiger les mails à notre place.

Ce Bard nouvelle génération ne s’arrête pas à Google puisque le géant du web a déjà noué des partenariats. Adobe a annoncé Firefly qui permet de créer des images professionnelles à usage commercial dans un cadre légal avec l’IA générative de Google. Les graphistes ont du souci à se faire.

Google Bard arrive quand en France ?

Ces changements ne seront pas immédiats. Bard parle pour le moment uniquement anglais. La Google IA est accessible à 180 pays dans la langue de Shakespeare. Etrangement, l’Europe n’est pour le moment pas concernée.

La compagnie va continuer d’effectuer des ajustements et des modifications selon les retours des utilisateurs. L’objectif est de rendre Bard disponible fin 2023 dans les 40 langues les plus parlées au monde.