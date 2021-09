L’Arc de Triomphe empaqueté, 5 raisons d’aller le voir ! - IDBOOX

On en parle depuis plusieurs semaines, l’Arc de Triomphe Wrapped ou empaqueté par Christo et Jeanne-Claude fait couler beaucoup d’encre !

Faisons fi des polémiques on aime ou on n’aime pas, il n’empêche que la réalisation de cette œuvre spectaculaire est unique ! Voici nos cinq raisons pour aller voir et toucher l’Arc de Triomphe empaqueté, de jour comme de nuit et gratuitement. Les visites du monument se poursuivent Cliquez pour réserver

Arc de Triomphe Wrapped, une prouesse technologique et artistique

L’Arc de Triomphe est empaqueté dans 25.000m² de tissus argenté blanc et ceinturé de 3000m de cordes rouges. L’intérieur est bleu. Les couleurs de la France scintillent dans le paysage de Paris, protégeant la flamme du Soldat inconnu.



Plus de 30 entreprises ont travaillé pour donner vie au projet pharaonique de l’artiste Christo et de sa partenaire Jeanne-Claude.



Il y a soixante ans, Christo expliquait : « « Ce sera comme un objet vivant qui va s’animer dans le vent et refléter la lumière. Les plis vont bouger, la surface du monument va devenir sensuelle. Les gens auront envie de toucher l’Arc de Triomphe ».

Un projet autofinancé

Le projet est entièrement autofinancé grâce à la vente d’œuvres originales de Christo : collages et dessins préparatoires, maquettes, œuvres des années cinquante-soixante et lithographies. Comme tous les projets de Christo et Jeanne-Claude, il ne bénéficie d’aucun autre financement public ou privé.

L’Arc de Triomphe empaqueté et recyclé !

Le matériel utilisé pour l’empaquetage de l’édifice sera entièrement recyclé. Le tissu recyclable en polypropylène argent bleuté, les cordes recyclables en polypropylène rouge, tout cela prendra vie sous une autre forme.

Ces matériaux vont trouver vie ailleurs afin de limiter l’impact sur l’environnement. Seuls les petits échantillons donnés au public par les 300 médiateurs constituent un souvenir.

Une œuvre unique et éphémère

Comme pour tous leurs projets, Jeanne-Claude et Christo ont voulu que les installations soient au plus proche du public. C’est pour cela que les visiteurs peuvent toucher à loisir l’œuvre empaquetée sur la Place de l’Etoile.



Jamais plus on ne verra l’Arc de Triomphe sous ce jour. Cette prouesse artistique et technologique restera comme un grand moment de synergie entre le public et l’artiste.



De plus, l’Arc de Triomphe Wrapped n’est visible que jusqu’au 3 octobre, soit une quinzaine de jours au total.

Le côté éphémère de cette représentation donne encore plus de symbolique à cette création !

Sachez que le démontage de l’installation sera tout aussi incroyable que l’œuvre en tant que telle. Il aura lieu jusqu’au 10 novembre 2021.

L’Arc de Triomphe à pied !

Fermeture à la circulation les 25, 26 septembre et les 2,3 octobre, la Place de l’Étoile – Charles de Gaulle, le lieu sera piéton.

Cette fois c’est sûr vous verrez Paris autrement, et dans cinquante ans, vous direz « j’y étais… ». Pour visiter l’intérieur de l’Arc de Triomphe réservez votre billet ici

